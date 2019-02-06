【初二開年】花檔婆婆訴說遭黑衣女搶花毀檔　賣魚阿哥仗義擊退

大年初二，原本喜慶的日子，牛頭角道120號一間花店卻被一名黑衣女子大肆搗亂，鮮花被踩在地上，裝花的桶被扔出馬路，賣花的一對老邁店主，望著地上被摧殘的鮮花滿是心痛，對著不講理的黑衣女子措手不及，幸好有看不過眼的仗義魚販出手相助，魚販司徒先生稱，鬧事的女子欺善怕惡，他替花檔店主感到不岔，眼見老人家「手無寸鐵」遂上前幫忙，「唔畀佢蝦個老人家！」

魚販司徒先生稱，鬧事的女子欺善怕惡，他替花檔店主感到不岔。（陳蕾蕾攝）

魚販不岔年邁花檔店主被欺負

見義勇為的司徒先生（29歲）於上址一魚檔工作約兩年，今早約8時於開檔後，打算去買早餐，途徑街市門口花檔，目睹一名女子於花檔搗亂，並有多人在場圍觀，當時眼見老闆娘已不停道歉「對唔住、唔好意思」，惟該名女子仍將花束扔地上踐踏，又將花及雜物扔出馬路，「咁多人圍觀但係無人幫！」，他遂上前詢問事件，「阻止佢，唔畀佢蝦個老人家！」

當時搗亂女子表示檔主不肯賣花給她，他認為該名女子欺善怕惡，並不斷搗亂及「發爛渣」，他替陳婆婆感到不忿，回道「人地有權唔花畀你！」，及後該名女子離開街市口，他因為要回檔口工作，街坊指會幫他「睇住」於是便返回工作。司徒先生表示「（人哋）都係做生意、過年仲要咁樣」，眼見老人家「手無寸鐵」遂幫忙，對於事件及後賠錢結束，他指「起碼賠返錢人地先啦！」事後陳婆婆亦有向他表達謝意。

涉事女子欲買劍蘭，因壓價不成功而大鬧花店。（陳蕾蕾攝）

婆婆：真喺好多謝街坊！

今早該名女子到涉事花檔，欲購入檔所有劍蘭，惟「壓價」由原本12元一枝到7元一枝，店主陳婆婆不欲售給該名女子，對方便指「你睇我唔起！」便開始發爛、踐踏花束，並取走一束花後走到牛頭角下邨。幸好當時有街坊上前協助，「唔畀佢走」，及後報警後女子付約一千元便離開。陳婆婆表示「真喺好多謝街坊！」，又指「希望佢（該名女子）唔好再嚟搞」。陳婆婆表示該名女子居於上邨，懷疑她精神疑常。

涉事女子曾偷陳婆婆兩盆桔

位於街市門口的花檔是由陳婆婆及丈夫一手經營，六旬陳婆婆指，自己在街市內有檔口，與丈夫於1991年開始擺賣，每逢新年便會於街市門口擺檔。她指涉事女子早有前科，經常到街市各檔偷東西後，到附近牛頭角邨擺地檔平價售出，年卅晚亦曾偷其他花店的康乃馨出售，但以前未曾偷過陳婆婆的東西。昨午陳婆婆回到街市內的檔口時，發現兩盆桔被偷，遂到該女子地攤查看，發現其中一盆桔在地攤，另一盆則已售出。當時她質問女子，女子表示因檔主不在於是自行取走，陳婆婆當時並只表示「我唔喺度你唔可以自己拎」，沒有追究便離開。附近便利店店員指今早曾見該名女子走到店內，惟不清楚發生何事，又指常於該邨看見該名女子。