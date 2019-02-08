【華航機師罷工】華航宣布28航班停飛　包括6班往返香港航班

桃園市機師職業工會華航分會周五（8日）凌晨宣布，同日上午6時啟動罷工；中華航空公司隨後宣布取消28班航班，包括6班往返香港的航班。

華航凌晨緊急在官網成立機師罷工說明專區，說明退票或改期等旅客權益事項，也同時公布來往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等28航班班機停飛。旅客可到華航官網，查閱其他已取消的航班詳情。

據華航官網顯示，周五至周六（8日至9日）期間，28班取消的航班中，包括6班往返香港的航班，包括來往香港和高雄，以及香港和台北桃園機場：

航班編號 出發地 抵達地 出發時間 抵達時間 CI0933 高雄 香港 2月8日07:50 2月8日09:20 CI0934 香港 高雄 2月8日10:20 2月8日11:50 CI0915 台北（桃園） 香港 2月8日14:35 2月8日16:45 CI0916 香港 台北（桃園） 2月8日17:45 2月8日19:30 CI0921 台北（桃園） 香港 2月8日22:20 2月9日00:05 CI0922 香港 台北（桃園） 2月9日07:55 2月9日09:30

香港機管局早前回應事件時表示，局方會密切留意事態發展，並呼籲旅客在前往機場前，可向航空公司查詢最新航班資訊，並留意航空公司的最新公布。旅客亦可透過香港國際機場網站或流動應用程式「我的航班」，查閱有關航班資訊。