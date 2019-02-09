【冷血虐狗】四個月大伯恩山犬遭掟落地重傷　男主人涉虐畜被捕

警方將被捕男子帶署調查，一名32歲姓徐男住客被捕。

男子涉露台虐狗 途人揭發報警

何文田發生冷血虐狗案。周六（9日）凌晨4時許，常富街1號「ONE HOMANTIN」低層單位一名32歲姓徐男住客，突然拾起其飼養的伯恩山犬，大力擲向露台地面，在附近巴士站候車的一名男子恰巧目睹事件，不值該住客所為，立即報警。警方趕抵登門調查，發現狗狗傷勢嚴重，情況並不樂觀，立即通知愛護動物協會派員將其檢走搶救。

男狗主當場被捕 伯恩山犬情況嚴重

至於涉案男子涉嫌「殘酷虐待動物」被捕。警方正調查事件。案件交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進。愛協發言人表示，人員於今凌晨4時45分接獲警方通知到場，該隻伯恩山犬四個月大，為雄性有晶片，身上毛色為黑啡白。現場可見，該隻伯恩山犬神情呆滯，一度又痾又嘔，狗隻之後帶返愛協灣仔總部，交由獸醫檢查傷勢及治理，惟情況嚴重。

伯恩山犬源自瑞士 聰明、溫馴及忠誠

據資料顯示，伯恩山犬（Bernese Mountain Dog）源自瑞士，屬大型犬，毛長柔軟而有光澤，四肢、臉頰及兩眼上方均有褐色斑紋，以穩定性高、服從性強、忠心耿耿著稱，是典型能在山區活動的「山犬」，故是歐洲當地牧羊的好幫手。其聰明、溫馴及忠誠的性格深受「狗奴」喜愛，不少人養作寵物，但家中要有足夠空間兼保持長毛乾爽，才能滿足其高運動量。