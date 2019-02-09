【豬年煙花】年初五柴灣足球場狂爆煙花　網民﹕煙花屑差啲入我房

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踏入年初五，非法煙花繼續放！今（9日）晚上7時16分，警方接獲報案指柴灣宏德居對開足球場有人違法放煙花，警方到場調查後，煙花已放完，現正了解事件。多名柴灣居民目擊煙花綻放的情況，有網民指原打算拍攝踢足球的情況，卻意外拍下煙花。其照片已可見，有人在足球場中央跑過，距離煙花噴發的位置甚近。而足球場四周便是住宅大廈。

不少居民亦拍下煙花片段及上傳至網上。有網民留言指在近民居的地方放煙花十分危險，「射入屋點算？」有人更指煙花屑幾乎射進屋內，「啲人離哂譜就真，我住果度，我親眼見住啲煙花屑差啲入我房既窗，燒著野好大鑊。」亦有網民的寵物因巨大聲響而受驚。

根據香港法例第295章《危險品條例》第六條，非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可罰款25,000元及監禁6個月；根據《簡易治罪條例》第四條，任何人燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險即屬違法，可罰款500元或監禁3個月。

球場內有不少人停留。(Bob Kwong上傳至‎柴灣人柴灣事)

網民指宏德居足球場有人放煙花。（ Bob Kwong上傳至‎柴灣人柴灣事）

足球場半空煙花狂爆，甚近民居。（ Bob Kwong‎上傳至柴灣人柴灣事）

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