【港鐵故障】狂徒擲17米天橋欄杆毀電纜　港鐵：已報警處理

今早（10日）疑有人拆天橋扶手欄杆毀電纜，導致港鐵出現供電故障、列車服務受阻！今日清晨約5時，東鐵綫出現供電系統出現故障，列車服務一度受阻，港鐵人員及後表示太和站附近架空電纜被外來的金屬物件撃中，引致出現故障，港鐵方面已報警求助。現場消息指，港鐵人員清晨4時欲啟動供電系統時，發現異常情況，並於附近天橋發現長17米的欄杆跌入路軌，橫跨四條路軌，及後職員已移除欄杆，列車服務逐步回復正常。

今早(10日)7時17分，警方接獲報案指，大埔近康樂園位置，有人將17米長天橋扶手扔進鐵路路段電纜，據了解事件造成今早東鐵線故障延誤。案件現列作刑事毀壞案處理，目前案件仍在調查中，交由大埔刑事偵緝警員跟進處理。

擲17米天橋欄杆 橫跨四條鐵路路軌

現場消息指，港鐵清晨4時啟動供電系統準備提供服務時，發現供電情況異常，港鐵工程人員遂進行搜索，在上址天橋位置發現一條長約17米的天橋欄杆跌入路軌，橫跨四條路軌。港鐵工程人員稍後自行將欄杆移離路軌範圍，並報警求助。

現場所見，橋上的欄杆共有13個接口位置，但全部均被人移除，而且損毀位置整齊，暫時未知是否涉及多人犯案，以及是否曾使用工具移除。

港鐵：疑有人天橋擲金屬物件

港鐵回覆指，今早清晨約5點，港鐵東鐵綫太和站附近架空電纜被外來的金屬物件撃中，引致供電故障，東鐵綫列車服務一度受阻，事發後港鐵馬上安排接駁巴士服務。及後於6時15分，影響架空電纜的金屬外物被移除，電力供應恢復，東鐵綫列車服務逐步回復正常。事件中涉及的外來物長約17米，初步懷疑有人從受影響電纜上方的行人天橋擲下，港鐵已報警處理，警方現正就事件作出調查。

坳仔村村民表示相信有人一時貪玩拆毀欄杆。（梁銘康攝） 村民：相信有人貪玩拆毀 坳仔村村民王小姐表示，該條欄杆存在已久，自該處增設單車徑，多了不少非坳仔村村民經過，相信有人一時貪玩將其拆毀。王小姐表示上址較多踩單車人士經過，不時會聽見嘈雜聲，有時晚上十一、十二點亦會聽見玩樂的聲音。她表示對事件感到擔心，又指坳仔村村民出入均用上址天橋到對面馬路乘車。

港鐵供電故障 今早列車受阻

今晨5時許，港鐵表示因應大埔墟站附近供電系統出現故障，東鐵綫列車服務一度受阻，紅磡站往返大埔墟站、粉嶺站往返羅湖站一度將維持10分鐘一班車，大埔墟往返粉嶺站更一度暫停服務。港鐵於約6時許表示搶傷工作已完成，電力供應恢復正常，服務正該步回復。

運輸署及後亦表示，於太和站附近影響架空電纜外物已移除，東鐵綫列車服務逐步回復正常。