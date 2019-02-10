【十歲女捲毒案】18歲仔涉收600萬K仔郵包　十歲妹同被捕

18歲兄長捲入郵包運毒案，牽連繼母和10歲妹妹一同被捕。警方毒品調查科人員以情報主導，揭發有不法份子利用速遞郵包，將毒品流入香港，經調查後展開行動，檢獲約15公斤氯胺酮，共值約600萬，並拘捕2男2女，包括一家三口，其中被捕女童只得10歲。

18歲疑犯被警方控以販運危險藥物罪。(林振華攝) 毒品調查科探員於昨日晚上，突擊搜查一個位於葵涌石蔭邨的郵包收件地址，在單位內檢獲一個由歐洲寄港的郵件，內有多包以食物包裝為掩飾，俗稱K仔的氯胺酮，共重7.6公斤，另外亦檢獲一些包裝工具，於是以涉嫌販運危險藥物罪名，在上址拘捕一家三口，包括一名18歲姓蔡青年、其31歲姓黃繼母及繼母的10歲女兒，不排除有人想利用小朋友販運毒品。 再拘一名17歲男子



警方之後再到屯門中央派遞郵局，檢取了一個同類郵包，以同樣的掩飾手法，藏有7.6公斤氯胺酮，經調查後，警方再拘捕一名17歲姓劉男子，他涉嫌聘用案中18歲被捕青年販毒，兩人是朋友關係及同報稱無業，兩人分別干犯了串謀販運危險藥物罪名。

毒品以食物包裝作為掩飾。(林振華攝)

被捕女童及母親持雙程證



案中被捕的18歲姓蔡男子及17歲姓劉男子為朋友關係，姓蔡男子所收的酬勞僅數千元，現時二人已被落案起訴，將在明日(11日)在西九龍裁判法院提堂，而另外兩名分別10歲女童及其31歲姓黃母親為持雙程證人士，黃女亦是18歲姓蔡被捕男子的繼母，二人現時已保釋候查，須於3月上旬向警方報到。

警方相信，已搗截了一大批以郵包方式流入香港市場的氯胺酮，並呼籲年青人不要貪圖快錢而為不法分子收取來歷不明的包裹；而招攬年青人販毒亦會干犯串謀販運危險藥物罪，一經定罪可判處罰款500萬元及終身監禁。家長亦應提防子女被不法分子利用進行非法行為。若有成年人利用青少年販運毒品或向青少年販賣毒品，警方可以引用香港法例第134章《危險藥物條例》第56A條對該成年人申請加刑。