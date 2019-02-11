【罕見意外】大埔工程車疑撞及架空電線　街燈清潔工觸電慘死

大埔發生罕見慘劇。一輛設有升降台的特別用途車輛，周日（11日）深夜駛經南華莆對開小路清潔街燈期間，疑因環境昏暗，意外撞及架空電線，升降台嚴重扭曲變形，台上一名男工觸電重創，送院後返魂乏術。勞工處已就慘劇展開調查。

涉事工程車升降台框架嚴重變形。（劉定安攝）

● 觸電一刻傳爆炸聲

慘死男工37歲，據悉為街燈清潔工人。深夜約11時15分，他由另一名司機同僚駕車接載，在該輛特別用途車輛的升降台上清潔街燈，車輛緩緩駛經南華莆好時花園對開一條小路時，意外撞及三條架空電線，男工人疑同時觸電。消息稱，出事一刻更曾經傳出爆炸聲。

● 村民合力救人 男工血流不止

司機聞巨響查看下赫見發生事故，立即高聲呼救，驚動附近村民趕抵，眾人合力將受傷男工救下。據悉，當時男工已嚴重受傷，疑受電擊後流血不止，不省人事。救護員趕抵後立即將其送往威爾斯親王醫院搶救，當時他已奄奄一息，抵院搶救後終告不治。

● 電線比街燈矮 疑因太黑出意外

消息稱，出事工程車的升降台可伸展至與街燈高度相約，方便工人在升降台上清潔，但現場有三條比街燈較矮的電線，車輛緩緩行駛期間，疑因環境昏暗，意外觸及電線。現場所見，事後升降台圍欄框架嚴重變形，車輛停低位置距離出事電線約三米，地面則遺下大灘血漬，亦檢獲波鞋、油刷及爛凳等物品。

● 勞工處及中電到場

警方最初曾接報男工人被車撞傷，調查後初步相信並無其事，現正了解意外原因。由於事件可能涉及工業意外，附近村屋亦疑因電線受損而停電，警方同時通知勞工處及中電人員到場了解。

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涉事司機在場協助警方調查。（劉定安攝）