【新年煙花】城門水塘檢1.5公斤燒剩煙花　爆炸品處理課人員檢走

有人曾於城門水塘近主壩位置放煙花，爆炸品處理課人員將涉事煙花檢走。（賴雯心攝）

今日（11日）大年初七，也稱為人日，有關部門人員今早8時許，於城門水塘一帶巡查時，在近主壩位置發現一箱燒剩的煙花，於是報警，警方人員接報到場，共檢獲約一點五公斤懷疑煙花，同時為慎重起見，通知爆炸品處理課人員到場檢視。據了解，水務處及漁護署職員今早在該處檢獲一批「穿雲箭」及一箱燒剩煙花，內有「仙女棒」等種類，據指農曆新年期間有人穿過該處的閘口燃點煙花。今早約10時，爆炸品處理課人員到場檢查後，將涉事煙花檢走。

前年（2017年）亦有類似事件發生，有行山人士發現城門水塘近主壩位置遺下煙花箱及相關廢物，擔心有關人士放煙花會引起山火。

最高罰款25,000港元及監禁6個月

由今年一月至年三十（2月4日），警方在全港多個地點展開打擊非法藏有煙花爆竹行動。行動中警方破獲14宗案件，共檢獲約1,300公斤懷疑煙花和爆竹，並拘捕6名男子及3名女子，年齡介乎19歲至65歳，罪名為涉嫌「非法藏有或燃放煙花爆竹」。警方提醒市民，未經批准放煙花屬違法行為，根據《危險物品條例》，任何人製造、貯存、管有、出售任何煙花炮仗，一經定罪最高刑罰為罰款25,000港元及監禁6個月。而市民燃燒炮仗，最高可判罰500元及入獄三個月。