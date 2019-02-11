【清潔工觸電亡】行駛期間工作台載人　涉違反勞工處安全指引

大埔昨晚（10日）發生罕見慘劇，一輛設有升降台的特別用途車輛，深夜於大埔南華莆對開支路緩緩行駛時，意外撞向兩個架空電纜，一名於升降台上的姓陳清潔男工當場觸電昏迷，送院後搶救不治。工業傷亡權益今早指，懷疑有人於工作期間違反安全指引，導致意外發生。根據《安全使用動力操作升降工作台指引》，工程車於行駛前需確保工作台沒有載人，工作台需已下降至托架，工程車亦需與架空電纜保持距離。

昨晚大埔發生奪命觸電意外，一輛工程車懷疑緩緩行駛期間，因周圍環境昏暗，意外撞及電纜，工作台上一名工人觸電昏迷，搶救後身亡。

（劉定安攝） 工傷會：疑有人違反安全指引 工業傷亡權益會今早指，該宗意外於工人工作期間發生，並非純粹交通意外，會方又要求勞工處就此意外馬上進行調查，並就致命工傷提出檢控。另外，會方又要求路政處交代出事原因及改善措施，以避免同類型意外再發生。 會方表示，根據安全指引，任何工程車在行駛途中，工作人員應安坐於座位上，不停留於工作台上，工作台也應在車輛行駛期間收回。會方懷疑有人在於工作過程中違反安全指引，缺乏施工前評估，包括工作台和車輛會否觸及電纜的環境評估和檢驗。

勞工處安全指引 行駛期間工作台不可載人 根據資料顯示，肇事工程車為曲臂型動力操作升降工作台，工作台可以調校高度，以便工人於高處或低處地面工作。根據勞工處《安全使用動力操作升降工作台指引》指示，工程車行駛時，在操作車身安嵌式的動力操作升降工作台之前，操作員須確保工作台載有工人時，不可移動機器；以及車輛移動前，必須把工作台下降至托架上。操作人員又需確保行駛時，與架空電纜等其他危險地方保持安全距離。 該指引又顯示，在工作台進行操作時，除非已獲得供電機構書面批准，否則不應移近架空電纜。 另外，根據現場所見，涉事工作平台為oil & steel公司出產的2512 compact型號；根據歐洲款式網站資料，該工作平台最高可升至接近25米高空，並可伸至約12米長，以及向左或右扭轉90度，最多可負載兩人(最多200公斤)。

（蔡正邦攝） 電纜符合指引高度 今早（11日）機電工程署、中電及勞工處等人員到場繼續調查，並以呎量度電纜與地面相距高度為約6米4；另外，由當時死者清潔的對上一支燈柱至出事位置，相距約27米。據現場消息指，工程車駕駛室內並無操控升降機的儀器，只有升降機台上及車尾才有相關操作儀器。 根據機電工程署電力規例指引顯示，架空電纜在在橫過有車輛等經過來往的地方，例如道路，其導線離地淨高度不應低於5.8米，其他地方則不可低於5.2米。 附近村屋一度停電 中電：​約50戶受影響 附近南華莆村的街坊指，昨晚聽見巨響，形容聲音如同燒炮仗，及後出門查看，赫見死者流血不止，初時仍有反應，後來便昏迷不醒，當時亦有其他街坊上前幫忙。他表示，昨日意外發生後，整條村亦一度停電。 中電發言人指，事件導致附近約50名客戶的電力供應受影響，經搶修後，電力供應約於兩小時內恢復正常。中電又表示對死者家屬致以深切慰問，將會密切配合有關政府部門的調查工作。



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工程車懷疑撞及架空電纜，男工人觸電慘死。（劉定安攝） 操作升降台須具備資格 司機不受限制 香港汽車工業學會會長李耀培表示，工人必須先報讀相關課程才可取得升降台操作員資格，但駕駛升降台貨車的司機則不受此限。不少公司為節省成本，會安排同一人兼當司機及操作員的角色。是次事件中，涉事司機疑違反指引，未有把升降台降下原處便開車，詳情有待警方及勞工處調查。而該名司機是否持有操作員的資格，李相信亦是警方的調查方向之一。 駕駛工程車需停定方可工作 工聯會副會長周聯僑表示，一般駕駛該類工程車需要固定好車輛、停定方可繼續工作，另外，駕駛該類工程車需要先進行培訓，而培訓則由公司提供，需要通過考試後才可駕駛工程車。他又表示，若升降台升至一定高度，或需放置支架協助固定，以免出現反車情況。 僱主需根據條例賠償 國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，根據勞工法例《僱員補償條例》，僱員若因工作期間引起傷亡，僱主需根據條例進行賠償。另外，他又表示所有可於道路行駛的車輛均需購買第三者責任保險，若車輛因交通事故造成任何人命傷亡，便需按第三者責任保險給予賠償，最高賠償金額達一億元。他指，事件中肇事的車輛若屬正常可於道路行駛車輛，而意外發生時若該車正在行駛，便有機會屬交通意外，同樣需要賠償。 根據《僱員補償條例》，年齡於40歲以下的已故僱員，其補償金額為84個月的收入或最低補償金額，即最低$408,960，兩者以較高的金額為準。根據本港法例第272章 《汽車保險(第三者風險)條例》第4條規定，任何人士在道路上使用汽車，必須為其車輛購買符合規定的第三者風險保險。 律師：可按民事及刑事方面索償 大律師陸偉雄表示，事件可按民事或刑事兩方面追究，民事索償方面，由於工人於工作期間發生意外，所屬公司需要按勞工保險，即按《僱員補償條例》進行賠償，亦可按民事疏忽，向疏忽者追討賠償。而刑事責任方面，則需待詳細調查，才可決定向誰追究責任，包括是否涉及有人不小心駕駛等等。

觸電致心律不正 造成昏或死亡

事件中清潔工人觸電昏迷，搶救後身亡。急症室醫生馮顯達指，當事人受到電撃時心臟會受到電流影響，造成心跳速度改變，心律不正繼而昏迷不醒，嚴重者或會即時死亡。他表示，觸電較少會出現流血不止情況，當時人或受到外來因素造成傷口，事件中升降機台變形或是導致傷口出現原因。他表示，若看見有人觸電，在確保當時人已遠離電源、在環境安全下，將對方移離該處，若當事人陷入昏迷，需將對方打側躺，避免嘔吐物等阻塞氣管；若當事人已失去呼吸脈搏，則可為其進行心肺復甦法，如人工呼吸。