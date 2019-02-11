【清潔工觸電亡】遺孀路祭痛哭　一歲兒喪父　公司接線男拒回應

大埔昨發生罕見意外，附設有升降台的特別用途車輛行車時撞及架空電纜，升降台上工人觸電重傷亡。據了解，死者持香港身份證，與內地妻子育有一名約一歲大兒子，一家三口定居深圳，死者放工後便會趕回深圳，兒子主要由妻子照顧。意外發生後，死者妻子漏夜持雙程證來港，至今日下午，廿多名親友到現場路祭，眾人哀慟不已，妻子傷心落淚。記者致電涉案車輛升降台上印有的聯絡電話，一名男子接線指﹕「無可奉告。」並掛斷電話。

男親友傷心緊抱家人。（蔡正邦攝）

妻子居內地 兩人育有一歲兒

死者陳少田37歲，為街燈清潔工人，據報住啓晴邨。據悉。據了解，他與內地妻子育有一名一歲大的兒子，兒子由妻子照顧，陳則負責賺錢養家，平日會回深圳陪妻兒。妻子偶爾會持雙程證來港。昨意外發生後，妻子驚悉噩耗，連忙持雙程證趕來香港，惜與丈夫已天人永隔。

今日下午2時許，死者妻子與廿多名親友重返現場路祭，他們帶備死者生前衣物、水果、香燭，在道士引領下進行招魂儀式。眾人神情哀傷，妻子傷心落淚。有男親友情緒激動，緊抱他人痛哭。據死者兄弟指，涉事公司已聯絡家人，暫不方便透露詳情。

現場血漬尚未清洗，親友在點點鮮紅前路祭。（蔡正邦攝）

公司接線男職員﹕無可奉告

涉事特別用途車輛車牌的登記人為一間升降機公司，記者前往公司地址了解，上址為一劏多戶的小型辦公室，應門女職員指涉事公司無人上班，她只負責致聽電話，未能回應其他問題。

而涉事車輛的升降台上，亦印有該公司的聯絡電話，香港01記者多次致電，至下午終於撥通，一名男子接聽電話，聲音沙啞，記者問他是否涉事車輛車主，他起初否認，後來他沉默約一分鐘，記者連番追問後，他終回應﹕「無可奉告。」並掛斷電話。

涉事升降台撞向架空電纜，升降台上男工人觸電亡。（劉定安攝）

建造業總工會理事長周聯僑指出，新年伊始發生嚴重傷亡意外，工會深感悲痛，今天下午已經即時派出建造業關懷基金和工會義工，協助家人路祭，並會盡快安排家屬與承建商就恩恤金進行談判。關懷基金將盡快批出10萬元以解燃眉之急。工會呼籲，勞資雙方必須攜手做好職安健，工作前充分評估風險，車輛行駛前必須收好升降台，依足安全工作守則工作，避免同類案件重演。