【炮彈飛車】龍翔道「黑仔石壆」炒起Type R跑車　彈射50米反車

龍翔道東行往觀塘方向的一塊「黑仔石壆」，過去個多月內，兩度引發反車意外。今日（12日）中午12時許，一部身價逾55萬的Honda Civic Type R跑車，懷疑失控撞上該塊「黑仔石壆」，跑車再沿石壆「順勢而上」，向上飛剷，最後如炮彈飛車般，向前彈飛50米，再跌落路面反車收場。

炮彈飛車意外發生在今日（12日）中午12時29分。事發地點是黃大仙龍翔道往觀塘方向，近牛池灣及彩虹邨對開路段橋位位置。當時一輛私家車失控「反肚」翻側，車身四輪朝天。私家車司機自行爬出車外，報警求助。私家車懷疑先撞向石壆，由於石壆的設計是向上斜上，失控的跑車，如踏上跑道般，向上彈飛，再在約50米後的路段反車停下。35歲姓林男司機手、胸口受傷，自行離開車爬出車廂，其後送往聯合醫院治理。

警員到場調查意外成因。運輸署於中午12時57分宣佈，龍翔道天橋往觀塘方向近彩虹邨，因交通意外，龍翔道天橋往觀塘方向近彩虹邨的慢線仍然封閉。駕駛人士只可使用快線行車。至下午接近二時，肇事現場解封。據車輛登記資料，登記車主為一間室內設計公司。該車於前年出廠，約值56.4萬元。

同一位置上月反的士

禍不單行，今年1月10日，同一石壆，也引發了一場反車意外，當日晚上十時許，一部的士駛經上述，失控狂撼同一石壆，的士向左翻側，幸而有十多名熱心途人，合力上前，固定車身，合力打開車門，救出被困司機。