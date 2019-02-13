【消防陷煙海・有片】荃灣食肆火　濃煙突然湧出　瞬間包圍煙帽隊

昨日（12日）荃灣一間食肆發生火警，冒出濃煙，其中一名消防員開喉救火，濃煙在數秒間將在場救火的消防員包圍，途人拍下教人擔心的一幕。香港消防處職工總會主席聶元風指，該隊消防員有配戴俗稱「煙帽」的呼吸輔助器，能確保不會吸入濃煙。

濃煙在數秒間完全包圍在場消防員。（影片截圖） 濃煙席捲半空 網民疑消防裝備不足 昨日（12日）下午5時許，河背街一所食肆的煮食爐起火焚燒，濃煙不斷從店內湧出，現場亦傳出懷疑爆炸的巨響。網上片段所見，到場救火的消防員在店前開喉灌救，短短十秒之內即被黑煙籠罩。 涉事泰皇餐廳今暫停營業 涉事的泰皇餐廳今日（13日）拉上鐵閘，並無營業，鐵閘及大廈外牆被濃煙熏黑，行人走過均可聞到陣陣燒焦味。在隔鄰餐廳美食軒點心皇負責人沈先生指，昨日下午火警時，兩間餐廳均在「落場」時段，未有大量客人，泰皇突然起火，冒出大量濃煙。泰皇職員即時離開舖頭逃生，而美食軒的職員就拉鐵閘以防被波及。沈續道，消防到場剪破大閘，檢查是否有人被囚，日後得付數千元維修，並指泰皇餐廳因須處理保險事宜，營業或受影響。 警方指，事件中無需疏散，亦無人受傷，消防到場後成功將火救熄。

驚險過程逐格睇

涉事餐廳今日並無營業。（鄧詠中攝）

工會：裝備足以隔絕濃煙

香港消防處職工總會主席聶元風指，該隊消防員有配戴俗稱「煙帽」的呼吸輔助器，由於濃煙向低壓方向移動，儀器能夠製造高於大氣壓力的環境，確保濃煙不會進入呼吸器。

災場濃煙閃燃可奪命 災後裝備遺致癌物質成另類傷害

他補充指，出勤消防員的裝備精良，可以抵擋高達1,138度的高溫。只要保養得當，即使面對閃燃，亦可以有效抵抗。然而，每一次救災後對身體的影響就非即時可見，因為火場內的有害物質會依附於衣物和積聚在其工作的空間裏，對消防員造成另類傷害。現時工會正與部門商討如何處理使用過的裝備，期望長遠可降低對同袍的影響。