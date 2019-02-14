【麻繩勒頸】東熹苑夜歸居民心慌慌　法團促裝天眼　保安加強巡邏

筲箕灣東熹苑昨晚（13日）發現恐怖勒頸狂徒，一名25歲女子險被狂徒勒至窒息，幸奮力掙脫才得以脫險。東熹苑居民聞訊坦言，區內環境清靜，但保安良好，但仍有所擔憂。業主立案法團及區議員則表示，已向管理公司反映問題，期望保安加強巡邏，以及安裝閉路電視，以保障夜歸居民安全。

事發地點是接駁興東邨及東熹苑的一條天橋，上層天橋可通往東熹苑其兩座大廈，下層天橋則接駛商場及東熹苑另外兩座大廈。居民均表示平日治安良好，甚少有罪案發生。但今早保安員已加強巡邏，每小時簽到一次，簽到簿則擺放於通道旁。

保安加強巡邏，每小時簽到一次，擺本簽到簿於通道旁。 （潘安奇攝）

東熹苑業主立案法團副主席黃德成已要求保安加強巡邏，並着管理公司盡快考慮安裝保安設備。 （潘安奇攝） 法團副主席促裝照明系統、閉路電視 東熹苑業主立案法團副主席黃德成表示，屋苑入伙至今超過20年，首次在天橋位置發生嚴重罪案。黃指，屋苑環境較為清靜，但事發時間為晚上10時許，「唔算好夜。」他續指，現時屋苑由領展負責管理，過去法團曾多次要求領展加裝照明系統、閉路電視保障夜歸的居民，他要求保安加強巡邏，並着領展方面盡快考慮安裝相關設備，並直言：「無人想發生多一次。」

東區區議員許林慶指，在完成安裝閉路電視之前，要在上址設置保安更亭。 （潘安奇攝） 區議員：設置保安更亭 東區區議員許林慶指，涉事天橋位置由領展、東熹苑及房署三方管理。許表示已與管理公司經理商討如何加強保安。許初步建議，房署安裝閉路電視，而在完成安裝之前，要在上址設置保安更亭。另外，許亦指管理公司可考慮清剪部份樹木，令東熹苑保安可直接觀察到天橋狀況。