【情人節血案】涉第三者刀柄斬甩　男子上門見情侶赤裸　斬人逃去

屯門竹苑今早（14日）發生傷人案，一對越南情侶於上址受刀傷，原來案件涉及第三者感情糾紛！一名越南男子今早到場探望兩人，期間三人發生爭執，疑兇及後於廚房取26厘米長的利刀，向兩人施襲後逃去無蹤。警方表示，兩名傷者現時並無生命危險。另外，兩人現時因非法入境罪被捕，警方同時正在通緝施襲的越南藉男子。

事件涉第三者感情糾紛 男子施襲後逃

屯門重案組第二隊督察黃耀明指，今早九時警方接獲市民報案，指於上址電梯大堂發現身受刀傷女子，又於後門對出草地發現身受刀傷男子，女子當時全身赤裸，下巴有約兩吋長刀傷，而男子頭頂、左右手臂則有三吋刀傷。警方指，兩名傷者為越南藉，均為36歲，為男女朋友關係，事件成因相信為感情糾紛，牽涉一名第三者，當時女傷者的男性朋友到於上址探望兩人，期間三人曾發生爭執，男子於廚房取利刀向兩人施襲後逃走。

廚房取26CM利刀傷人 兇器斷開兩截

兩名傷者通過同鄉租住上址，上址單位為約250呎，為一劏四單位，警方於現場檢獲一把兇器利刀，利刀斷開兩截，刀身染血，橙色刀柄則與刀身分離，相信男子於廚房取走後行兇。現時兩名傷者並無生命危險，初步兩人已承認非法進入香港，現時因非法入境罪被捕。

現時警方正通緝人士該名施襲的越南藉男子，身高約1.7-1.8米高，蓄短頭髮，年齡介乎35至40歲，為女傷者的男性朋友。

今日（14日）早上9時12分，屯門新墟青山公路新墟段79-95號大廈「竹苑」，一名女子報案指，上址一男一女身上刀傷。警方接報後到場調查，兩名傷者均被害送往屯醫治理。當時有目撃者指，男傷者上身赤裸，僅身穿紅色內褲，手按後腦，身上有刀傷，「好似全身俾人淋紅油咁」；另一名目撃者則指，女傷者全身赤裸、滿面是血。而涉事大廈牆上亦遺有血掌印及大量血跡。