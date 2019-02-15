【反非法收數】東九龍警區打擊非法收債　四人涉淋黑油被捕

警方東九龍總區發現新年前後，市民舉報有關收債活動的滋擾及刑事罪行有上升趨勢。因應相關情況，東九龍總區與各警區決定聯合打擊非法收債活動及相關刑事罪行，並展開「火流星」行動。過去五日，警方總共拘捕兩男兩女，懷疑涉事人為借貸公司的外判員工。

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警拘捕兩男兩女 涉及區內 12宗案件

警方東九龍總區重案組第一隊總督察羅志有指，東九龍總區於本年1月至2月初，發現市民舉報有關收債活動的滋擾及刑事罪行有上升趨勢。因應相關情況，東九龍總區與各警區展開「火流星」行動，一連五日（2月11至15日）在東九龍打擊收債行動，打擊相關刑事罪行，行動中一共拘捕兩男兩女，年齡介乎21至60歲。警方相信4人最少與近月區內12宗案件有關。

一名被捕男子現正被扣留調查，另外三名被捕人士已獲准保釋候查，分別於二月下旬及三月中旬向警方報到。警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

門外淋黑油、貼收數字條

將軍澳警區刑事總督察張霆鋒指，將軍澳重案組警員於昨晚9時許拘捕一名23歲本地男子，懷疑他在2月13至14日凌晨期間，涉及7宗刑事毀壞案件。七宗案件犯案手法相似，均是在住宅單位門外淋黑油及貼上收數字條，犯案地點集中在秀茂坪、黃大仙、觀塘及將軍澳警區。欠債人及其鄰居一共21個單位受影響。鑑於犯案手法、地點及時間相近，警方相信是同一班人犯案，故合併調查。

犯案者多尾隨居民入大廈 避保安查問

將軍澳警區有見犯案手法明目張膽，動員多個隊伍合作，包括情報組，刑事調查組及重案組一同調查及分析，並於一日內將涉事男子拘捕。張霆鋒指，警方在短時間將疑犯拘捕，有賴警區與區內持份者緊密聯繫及溝通，減省調查範圍。警方指，犯案者是借貸公司外判員工，多數尾隨居民進入大廈，從而避過保安查問。據知，放債途徑包括網上借貸、打電話及財務公司等。

警方建議物業保安從業員，如工作期間發現有可疑及不知名人士進入大廈，有義務及責任向相關人士查詢。居民如發現可疑人士亦可尋求保安員協助，或報警求助。最後警方重申，不容許非法收債行為。