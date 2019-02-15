【毒品夾心蛋糕】蛋糕郵包夾氯胺酮四人被捕　兩青年被控販毒

海關調查兩件由德國寄港的空運郵包，發現郵包內的蛋糕夾心中藏有氯胺酮（俗稱k仔），合共拘捕四人，其中兩名分別17歲及19歲已被落案控以販毒罪名。

X光影像有可疑 切開蛋糕後發現氯胺酮

海關機場科人員於本周一（11日）上午，於香港國際機場貨運中心檢查一件由德國寄港、報稱為麵包樣本的空運郵件，X光影像發現有可疑，人員打開檢查後，發現郵件內有蛋糕，切開蛋糕後發現以錫紙包裹的膠袋，內有懷疑俗稱k仔的氯胺酮。經檢查後，發現k仔共重約3公斤。

17歲男被控販運危險藥

海關毒品調查科人員接手調查，前日（13日）下午在觀塘區一個商業地址拘捕一名47歲男子，他報稱輕貨司機，當時他收取該件郵包。同日晚上，人員再在葵涌區拘捕一名17歲男子，並將他押至其葵涌住所搜查，在單位內檢獲毒品包藏工具。被捕47歲男子已獲准保釋候查，而被捕17歲男子已被落案控以一項販運危險藥物罪名，將於明日（16日）在九龍城裁判法院提堂。

另一毒郵包來源、內容物相同

另外，本周一（11日）下午，海關毒品調查科人員亦在上環一個商業地址發現一個由德國寄至香港的空運郵包，同樣報稱為麵包樣本，打開檢查後，發現內有相似的蛋糕，蛋糕夾心亦藏有共重約3公斤的懷疑氯胺酮。兩案合共檢獲約6公斤氯胺酮，總值約287萬元。

19歲男被控三罪名

至前日（13日）晚上，人員就第二宗案件，在跑馬地區拘捕一名19歲男子，將他押回跑馬地區住所，屋內另一名21歲男子懷疑與此案有關，亦一併被捕。人員搜屋後，發現懷疑毒品包裝工具、少量懷疑大麻及懷疑毒品吸食工具。被捕19歲男子被控販運危險藥物、管有危險藥物、管有適合於及而用作吸食危險藥物的器具的罪名，明日（16日）在東區裁判法院提堂。而被捕21歲男子已獲准保釋候查。

海關指出，兩宗案件的空運郵包的來源地相同、報稱物品相同、內容物亦相同，不排除背後為同一販毒集團安排及操控。海關正調查兩案被捕人士角色、兩案是否有關、被捕人士關係、毒品去向等。

17歲男子已被控一項販運危險藥物罪名，將於明日（16日）在九龍城裁判法院提堂。(王譯揚攝)

蛋糕內藏有懷疑氯胺酮。(王譯揚攝)