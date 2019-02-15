城巴站長巴士總站倒車撞甩泵把　揭涉無有效駕駛執照被捕

城巴職員及警方於現場調查。

巴士被撞甩泵把。

城巴一名巴士站長，懷疑於筲箕灣巴士總站駕駛一輛城巴時失控撞毀車尾，涉嫌沒有持有效駕駛巴士執照被捕。

下午4時許，警方接報於筲箕灣愛秩序街巴士總站，一輛城巴於巴士站車道懷疑失控撞欄，巴士車尾泵把甩脫，警方到場調查後，案件暫列作未獲授權而取用運輸工具，警方於現場拘捕一名男子，涉嫌沒有持有效駕駛執照及駕駛時沒有第三者保險，現正調查事件。據業內人士透露，有站長過去曾試過駕巴士撞向燈柱，當時公司承擔十多萬損失。

城巴：公司了解後報警 站長未申報持有巴士牌

城巴發言人指，今午約4時半，城巴一名站長於筲箕灣巴士總站將一輛城巴泊入車道停泊處（俗稱車坑）時，車尾撞到圍欄，站長通知公司車務控制中心，公司職員了解後報警處理，警方到場調查後，站長因未能出示有效駕駛巴士牌照被捕。發言人指該名站長於1995年入職，根據他個人紀錄，未有申報持有駕駛巴士牌照，但持有駕駛執照。

工會：部分站長有巴士牌 會協助泊車

城巴職工會理事長許漢傑表示，城巴站長工作負責於站內調配車輛及班次，一般不需要駕駛巴士，亦不需要有巴士駕駛執照，但部分有巴士牌的站長，有時會協助將巴士泊好，例如有巴士需要由坑尾排到坑頭，但又沒有車長在場，有牌的站長就會協助。但沒有巴士駕駛執照的站長駕駛巴士，許漢傑指從未聽聞過。

許漢傑指涉事站長任職超過十年，一直都是擔任站長，未聽聞過他會駕駛巴士。有關考慮巴士牌的入職培訓，許漢傑指現時城巴會為入職的車長及督察（負責交通意外、投訴及調查等工作）提供培訓，協助考取專利公共巴士﹝車輛類別17 ﹞牌照，站長則沒有此安排，但如站長入職一段時間，公司又認為有需要時亦會為其提供培訓考取巴士牌。