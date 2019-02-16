【賊車墮河】目擊者憶剿匪一刻　四警車堵出口　CID喝令：唔好走

昨（15日）晚元朗發生警匪追車戰，載有疑犯的七人車被警員圍剿，走投無路下，賊車衝破鐵絲網，連人帶車墮河。有目擊者指出，涉事七人車停泊在新港酒店附近露天停車場已有數天，昨晚打算離開停車場時，遭警方圍剿，期間警員喝令「落車，唔好走」，場面驚險。

四探員車圍剿賊車

據目擊者表示，涉案七人車，停泊在東成里路新港酒店附近露天停車場數天，至昨（15日）晚7時許，七人車離開停車場，駛至新港酒店門口時，被一輛載著便衣探員的車輛於正前方欄截，並有三輛探員車輛封鎖所有出入口。警員立即喝令七人車上的疑犯落車，惟七人車內的疑犯沒有聽從，反而後退回露天停車場，在車場內轉彎時，疑連環踫撞多輛私家車。警方圍剿七人車、堵塞所有出口，更多番喝令疑犯「落車，唔好走！」七人車走投無路下，衝破一個鐵絲網，向下衝近十米墮進河中，四輪朝天，車上三名男子被困。

七人車衝破一個鐵絲網，向下衝近十米墮進河中。（蔡正邦攝）

六人被捕 起回大部分賊贓

七人車涉及一宗九龍城住宅竊案。案發於周四（14日）下午4時許，九龍城太子道西295號某單位大門被撬，房內一個約1呎乘1呎的夾萬不翼而飛，內有30隻名錶及少量首飾，約值350萬元。警方翻查現場一帶的閉路電視畫面，揭發2名形迹可疑男子，將一個夾萬抬離現場,，並將夾萬搬進一輛七人車內。警方鎖定數名目標人物，到元朗東成里新港酒店附近埋伏，至昨晚與匪徒展開追逐戰，拘捕七人車上三名男子，其後於新港酒店內再拘捕一男兩女，並起回20多隻名錶。案件由新界北總區重案組第3隊接手調查。

發生警匪追逐展的露天停車場。（蔡正邦攝）