【公廁食飯】洗手盤開飯牽關注　內有值勤室　相中清潔工：點淒涼

網上流傳有清潔工人在旺角一公廁的洗手盤上開飯的照片，惹來網民熱議，認為工人未能好好吃飯感「心酸」，問道﹕「香港點解會變成咁」。網民指，相片反映繁榮社會背後的悲哀，更標籤特首林鄭月娥。香港01記者尋獲懷疑相中的清潔工人，當時他坐在廁所的值勤室內，記者指網民看過照片後感「淒涼」，該清潔工反問﹕「點樣淒涼呀？」並指﹕「我有我做嘢。」

相中清潔工﹕點樣淒涼呀？

香港01記者今日（17日）下午走遍旺角多個公廁，終於尋獲網上流傳照片中的清潔工人，當時他坐在廁所內的值勤室。記者問及網民指他在洗手盤吃飯狀甚淒涼，他回應指﹕「點樣淒涼呀？我有我嘅事。」記者嘗試進一步了解，他拒絕再回應﹕「我有我做嘢，唔該你呀。」而其同事則指平日會在值勤室吃飯，疑因值勤室太侷促，外面的空氣較流通，才在洗手盤位置開飯，「涼涼地響度食啫」。

公廁值勤室狹窄及有臭味

記者到另一公廁向其他清潔工人了解，他指由下午5時工作至晚上9時半，大多在廁所外或休息室（即士多房）吃飯，不會在值勤室內用膳，因地方狹窄及有臭味，如果強逼他在值勤室吃飯，他寧願放棄這份工作。

記者巡視旺角區多個公廁，發現全部公廁內皆設有值勤室，房內空間不大，放有紙巾、清潔工物品等。有公廁外面另設有士多房擺放清潔用品及雜物，有清潔工人會充當休息室之用，惟今次照片中的公廁沒有另外加設士多房。

公園清潔工﹕我哋最低下層！

另一名姓張的清潔工指出，他入行近九年，負責康文署轄下一公園的清潔工作。他指出，外判清潔工人一般有一小時或半小時的放飯時間，但公廁大多沒有設置休息室，只有一個放置地拖、掃把的值勤室，「冇整個竇畀佢哋架，如果向公園，天熱就去個亭休息下囉。」

張曾做三行工作，後來製造業息微，為養妻活兒，便改做公園的清潔工，天氣炎熱時工作會很辛苦，「四圍掃下，一條龍，公園眼見功夫就要做」。但街道清潔工反光衣翳焗；廁所清潔工則要忍受臭味，他們更為辛苦。清潔工是厭惡性工作，只領最低工資，「我哋最低下層，最低工資架啦，冇呃人，冇(薪金)仲慘呀!」

清潔工廁所開飯 同行﹕可能習慣咗啦

對於有公廁清潔工被拍下在洗手盤開飯的情況，他指因清潔工薪酬微薄，故大多會帶飯上班。相中清潔工回應指﹕「點樣淒涼呀?」張伯相信對方不覺得有問題，可能已習以為常，「食得鹹魚抵得渴，敬業樂業呀！」

網上有人上傳照片，指旺角一公廁的清潔工人在廁內食飯，感到「心酸」。(網上圖片)