【九巴延誤】四車廠電腦故障　車長排長龍等派車　返工班次延誤

有九巴車長今日(2月18日)早上向《香港01》表示，九巴四間車廠的編更部電腦，今早懷疑發生故障「冧機」，須臨時改為以人手手寫派更，多間車廠均出現長長的「車長人龍」，等候領取「飛單」取車開工，據報不少巴士路線因此出現延誤。四間車廠包括九龍灣、屯門、沙田及荔枝角。

據《巴士台 HK Bus Channel》提供的圖片可見，九龍灣臨華街1號的九巴車廠有逾半百車長排隊；亦有網民紛紛留言指頭班車「失蹤」，部分人則指巴士站亦大排長龍，候車時間長達超過40分鐘，令上班時間大失預算。

《香港01》記者於清晨7時左右抵達荔枝角車廠及九龍灣車廠，已經沒有車長在排隊等派更。有身處荔枝角車廠的車長向《香港01》確認「冧機」消息，車長之間暫時以WhatsApp群組交代編更情況。《香港01》正向九巴查詢事件。

九龍灣車廠今早有大批車長排隊。（巴士台 HK Bus Channel 提供）

九龍灣車廠內有車長排長龍。(「巴士台 HK Bus Channel」提供圖片)

屯門公路轉車站現人龍 九巴：系統正在修復中

在早上8時的上班繁忙時間，疑受九巴系統故障影響，屯門公路轉車站今早出現長龍，約數百人在場等待巴士，部份路線更由站頭排至站尾。

九巴回覆指，今早3時50分，九巴及龍運派更系統出現故障，改用緊急後備人手派更措施，並增加人手處理，系統現時正在修復中。車務運作，在早上約8時45分左右，已大致回復正常。九巴已在轉乘站加派人手疏導巴士班次，額外調配外勤人員維持秩序，密切留意交通情況，作適切的車務調動。九巴及龍運公司又向所有受影響乘客致歉。