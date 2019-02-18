漁護署誘捕器圍捕　流浪狗掙扎流血　網民：極不人道

漁護署接獲流浪狗滋擾投訴，昨日（17日）在黃大仙獅子山附近，使用誘捕器捕捉一隻流浪狗，其間狗隻掙扎受傷流血，目擊過程的狗義工質疑人員違法使用捕獸器，將照相片上載網上，吸引網民猛列批評，群情洶湧，直斥：「極不人道！」。該流浪狗情況良好，今日由拯救遺棄寵物中心領走暫養。

狗義工餵狗揭發 流浪狗遭圍捕受傷流血

狗義工「Erica」表示，昨日下午約3時，與其他狗義工前往近竹園北邨獅子山山坡餵飼流浪狗，準備落山時，發現兩名陌生男子，詢問之下得悉為漁護署人員，其後忽然傳來鐵鍊聲響，其中一名說道：「中咗喇！」

狗義工跟隨查看，發現多名漁護處人員正圍捕一隻流狗浪，並曾使用「捕獸器」，流浪狗更掙扎下受傷流血，低聲哀鳴。Erica當場質疑人員使用「捕獸器」是否違法，對方稱合法，Erica見狗狗狀甚可憐，一度阻止人員捕捉行動，並發生推撞，Erica跌倒擦傷手部。她對使用「捕獸器」仍抱有質疑，並拍下照片上載網上，「每年政府利用納稅人既錢，就是用來殘殺流浪動物嗎？有冇人可以救呢隻可憐既流浪狗出生天？」

（Erica圖片）

網民憤怒：極不人道

網民見狀群情洶湧，怒斥：「強烈譴責漁護署暴力捕捉動物」、「香港政府立法不依法帶頭違法，用極不人道手段虐待動物」、「吐晒血咁捉？不知所謂！離晒大譜！」

Erica指，拯救遺棄寵物中心（RCAP）今日主動向漁護署領走該流浪狗，暫時安置中心內，並暫名「白白」，日後會安排領養。

漁護署：誘捕器不會造成傷害 「白白」情況良好

漁護署回覆指，因應接獲流浪狗滋擾投訴，昨日下午曾在黃大仙獅子山附近使用誘捕器捕獲一隻流浪狗隻，牠情況良好，今日被領回。

漁護署指，有別於有利齒的捕獸器，使用誘捕器一般不會對狗隻的身體造成傷害，過程中人員亦會在場觀察，以確保使用安全，漁護署過去從未使用有利齒的捕獸器捕捉狗隻。