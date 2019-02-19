【陀地搗亂】毀深水埗攤檔　掠貨物打女檔主　「開一次掃一次！」

周二（19日）凌晨零時許，一名男子突於深水埗大南街與北河街交界、大肆毀壞一個已打烊的攤檔，撬毀檔口鎖頭及毀壞貨品，姓蔣（38歲）女檔主聞訊趕返時，有人更發惡持木棍追打及推跌事主，逞兇後逃去無蹤。

事後攤檔財物盡毀，一部值約1萬元的收音機及一批共值約1萬元的玉器不翼而飛，女事主送院期間傷心頻呼：「咩都冇晒！」 警方將案件暫列「普通襲擊」、「盜竊」及「勒索」處理，深水埗警區刑事調查隊正追緝一名高約1.65米、肥身材及蓄短黑髮的中國籍疑犯歸案。

事後蔣女士向《香港01》記者表示，她是香港人，單親寡婦在深水埗擺檔養育一對子女，兩、三年來均相安無事，近日才突然有「陀地」出現。她一向用大鐵箱鎖住貨物，事發時她並無開檔，卻接獲相熟行家通知被人搗亂，趕返時只見一名「古惑仔」在場，對方出言恐嚇：「望咩呀望？爭錢唔還錢係咁㗎喇，爭我陀地？開一次掃一次！」

蔣女士續稱，她其後被對方追打，閃避期間一度用手機拍攝對方，卻被搶去擲於地上，該名「古惑仔」在警員趕抵前已逃去無蹤。蔣婦傷心稱，檔口一些玉石、花樽及古董等貨品不知所終，包括一部絕版「原子粒收音機」，損失以萬元計。據悉，該名「古惑仔」為本地人，在上址無人不識，臭名遠播。