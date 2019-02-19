【塌樹炸彈】迎來今年首個黃雨　獅隧護土牆冧樹半天吊岌岌可危

去年九月颱風山竹襲港，大量樹木被吹至東歪西倒甚至倒塌，不但影響居民出入，更影響行車安全。五個月過去，政府派員加緊清理塌樹，市面回復平靜，惟大圍近獅子山隧道往九龍方向的護土高牆，仍遺留大量塌樹殘枝未清。今早天文台發出本年度首個黃雨警告，香港01記者巡視護土高牆的狀況，發現東歪西倒的樹幹雖未受暴雨影響，依然「半天吊」岌岌可危，倒臥在護土牆上。有專家指，樹幹隨時會直插馬路，或會釀成嚴重交通意外。

本港今早天氣不穩定，於早上9時發出今年首個黃色暴雨警告信號，約一小時後取消警告。《香港01》記者於停雨後，前往獅子山隧道往九龍方向近仁安醫院對開的護士牆一帶，視察黃雨後塌樹的情況。據航拍圖片可見，山坡上約有十多棵大樹倒塌，歪歪斜斜地倒臥在護土牆上，並傾向行車路方向。與一個月前航拍的圖片作比對，則沒有太大分別。

航拍圖片可見，山坡上約有十多棵大樹倒塌，歪歪斜斜地倒臥在護土牆上。(黃偉民攝)

記者於上月即山竹颱風襲港4個月，曾報導有關獅子山隧道護土牆的塌樹情況，惟一個月過去，樹幹依然倒掛在山坡上，情況未有改善。

香港汽車工業學會會長李耀培認為殘留在斜坡上的樹幹為幼身樹木，護土高牆下方亦沒有行人路，故樹幹跌下來不會對行人構成即時危機，卻對駕車人士的安全構成重大危機。因為獅子山隧道為本港主要幹道，一旦樹幹跌落下方馬路，駕駛人士面對從高處墮下的樹幹，即時反應就是扭軚閃避，其他駕駛者有可能閃避不及踫撞，釀成嚴重交通意外。