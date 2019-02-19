【洗衣店執錢】目擊警察拘捕女疑人　失主：失而復得很開心

「丟了的東西很難找到，現在找到心情很開心」，年初三(7日)，紅磡一間花店的老闆娘因花店工作忙碌，隨手將當日約9萬元的營業額放進一件衣服，便前往自助洗衣店洗衫，她「大頭蝦」遺下9萬元現金在衣物內，其後被一名尼泊爾籍的女子偷去了7萬8千元，今日莫女士收到好消息，警方拘捕了涉事女疑人，更尋獲部分失款。

莫女士事發後一直睡不好覺。（陳蕾蕾攝）

莫女士指，事發後一直失眠，幸好有一名好心的巴基斯坦街坊前往花店告知她，涉事的女疑人住在必嘉街福年新樓，惟女子經常夜歸，「我晚上睡不好覺，凌晨1、2點去找她，拿著照片去問那幢的人認不認識她。」

目擊女疑人被捕

今日(19日)早上9時許，莫女士又前往必嘉街的福年新樓地下，希望能找到對方，當時看見警方正在翻看大廈的閉路電視，涉事女疑人正好下樓，「警察當場捉住了她，我在場看著。」莫女士透露，警方將女疑人押回警署，事後警方通知她，在女疑人的銀行戶口發現懷疑是失款的3萬元，現時警方仍在追查其他的失款。

為失而復得而感到開心

雖然只是起回部分失款，但失而復得令莫女士感到很開心，因她原本已做好找不回失款的打算，「丟了的東西很難找回的，而且這次是我自己失誤，太大頭蝦先會這樣。」莫女士表示，事發後家人、朋友都很關心她，得知找到部分失款的她，晚上便和家人前往酒樓吃飯慶祝。

洗衣店的閉路電視影到一名女子將錢放進自己的袋中。

警方回應指，紅磡分區警署於2月7日下午接獲一名50歲姓莫女子報案，指她於紅磡寶其利街一洗衣店洗衣並離開，其後返回時發現衣物內約7萬元現金不見了。案件列作「盜竊」，交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進。

警員經進一步調查後，今日上午於紅磡拘捕一名34歲非華裔女子，懷疑與案有關，現正被扣留調查。