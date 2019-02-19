【元宵斬夫】因摺衫問題「吵大鑊」　何文田妻子涉持刀傷丈夫被捕

今晚元宵佳節，何文田發生妻涉斬夫血案。今日晚上10時半，愛民邨衛民樓一名男子報警，稱被老婆持刀斬傷，警方接報到場，發現男子左手、左肩受傷，由救護車送院治理。警方於現場拘捕一名女子，及檢走一把菜刀。

現場消息指，事發時，丈夫自外返家，與相處不睦妻子因沒有摺衣服一事吵架，爭吵間，老婆情緒失控，有人拿起一把菜刀追斬丈夫，男子左肩膀、左手中刀，所幸傷者傷勢不算嚴重。

傷者姓梁(年約60歲)，梁在醫院向《香港01》記者表示，自己原籍廣州，40多年前來港後開舖頭賣衫，現時則租用「散租位」四處賣衫養家。他經歷了三次婚姻，今次涉嫌斬傷他的，是第三任妻子，40餘歲，原籍內地，兩人於2002年注冊結婚，兩人育有一對17歲大的孖女。妻子現時在酒樓樓面工作。

梁稱，事發時他剛好返家，發現兩日前的衣服妻子仍未摺好，只放在一旁，於是出言薄責幾句，豈料妻子卻怒火中燒，走入廚房取菜刀砍他。梁出手奪去菜刀，再將刀踩在地上，阻些其襲擊，沒有還手。梁自己則受輕傷。他續稱，妻子早前亦有埋怨沒給予家用，梁道：「兩公婆，點為之家用先?佢自己搵錢自己使!」

梁表示，其髮妻為香港人，他們有一子一女，均已經長大成人，現時已30餘歲，可惜他與髮妻因性格不合而分開；至於第二任妻子則為廣州人，兩人注冊結婚十年後，妻子來港一個月後，對方竟突然不辭而別，自己返廣州申請離婚，第二段婚姻突然無疾而終。梁向記者苦笑道：「唔係多姿多采，係條命苦啫!」