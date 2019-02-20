【欺凌小販】收陀地不遂搗亂攤檔　反黑組24小時後拘一男

深水埗北河街地攤今晚如常開業。(陳永武攝)

昨日(19日)凌晨零時許， 警方接獲一名姓蔣(38歲)女子報案，指發現其位於深水埗北河街攤檔的鐵箱損毀，鐵箱內的一部價值約1萬元的收音機、及一批共約值1萬元的玉器亦不見了，其間一名胖漢出現「收陀地」，懷疑以言語勒索、及以雜物追打蔣女，她受傷清醒被送往明愛醫院治理。

胖漢其後逃去。警方將案件列「勒索」、「普通襲擊」及「盜竊」，深水埗警區反三合會行動組人員接手案件。探員經調查及根據情報，於今日（20日）凌晨約零時，於深水埗區拘捕一名22歲姓吳本地男子，他涉嫌與案有關。

蔣女昨日向《香港01》記者表示，其檔口被人搗亂，接獲行家通知趕返時，只見一名「古惑仔」在場，對方出言恐嚇：「望咩呀望？爭錢唔還錢係咁㗎喇，爭我陀地？開一次掃一次！」

《香港01》記者今日凌晨重返北河街現場，發現蔣女士的攤檔已被清理，她亦無現身。至於其他地攤則如常營業，有軍裝警員在場巡邏，亦有便衣警員向在場檔主傾談。有檔主向記者表示，由於上址的檔主「我們都係窮人，好少會收陀地」但新年期間會有人索錢，「畀少少打發佢走囉」。其中一檔檔主李先生指，自己居無定所，日間無所事事在橋底休息，晚上則開檔，賺幾十元飯錢。