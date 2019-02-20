【辱罵車長】下車前無撳鐘起爭執　男乘客大戰大埔75K九巴車長

今日（20日）早上約9時半，大埔汀角路救恩書院巴士站，一名75K巴士車長與乘客打架，救護車到場將兩人送往那打素醫院治理。該輛前往大埔墟站的巴士停在站旁，車上全部乘客下車，警方到場調查事件，現場消息指車長左腳骨裂，需要留院，警方將兩人拘捕。記者正在向九巴了解事件。

兩人打架後等待警方到場。（讀者提供） 目擊者：雙方以粗言互罵 乘客文小姐當時坐在巴士的下層車尾靠左邊位置，她向記者表示，事發時巴士即將到站，一名男乘客大叫「落車」請車長開門，車長反問他為何不「撳鐘」，乘客回應道：「我而家咪企咗響門口囉！」車長反指：「咁咪撳鐘囉！」乘客堅稱自己已經揚聲通知下車，深感不忿。然後車長開門，他下車後仍以「X你老母」及「X街」等粗大罵車長，車長數度欲停止罵戰，惟抵不住連番粗言辱罵，曾用同樣粗言回應：「你X街先喇。」

車長停車後，下車與乘客打架。（網上圖片） 乘客下車阻止及報警 男乘客其後曾指「隻揪吖」，雙方再對罵超過一分鐘，車長按捺不住停車，並下車與他打架，兩人扭作一團。文小姐形容男乘客出手較車長重，似想把車長按下來打，車上多名乘客見狀下車，有人阻止雙方打架，有人報警。雙方不久後即停手，文小姐看見車長眼部受損、腳眼部份突出，疑似骨折，並坐在路邊等待救護車。而男乘客則站在一旁。部份乘客不值該名男乘客所為，一度站在旁邊監視，以防他逃走。文小姐轉乘下一班車離去。 75K為來往大美督及大埔墟站的九巴巴士路線，全程約11.6公里，行車時間約為40分鐘。

九巴車長：部份乘客亦不熟悉搭巴士規矩

九巴員工協會副理事長郭偉光表示，以往巴士上有漫畫宣傳「文明乘車」，包括「上車遞手、落車撳鐘」，但近年宣傳減弱，部份乘客亦不熟悉本港搭巴士規矩及文化，以致與車長之間容易產生誤會。他認為巴士公司及政府有責任向乘客加強相關的宣傳及教育。

郭偉光亦指出，車長不會在巴士站外的位置讓乘客下客，以確保其人身安全，若因沒有撳鐘而錯過巴士站，車長亦會要求乘客在下一個站才下車。而一般行車期間，車長不應離開駕駛座位，否則會很「蝕章」。