【拮針狂徒】天水圍女子疑遭怪男刺傷　手臂現血孔

天水圍疑現「拮針狂徒」！昨晚（19日）一名女子與友人行經置富銀座，被一名迎面而來的男子碰撞，感到手臂被「拮」，隨即驚叫，對方雖有道歉但急步離開，女事主隨即查看撞及處，發現長袖衣物下，左手有一個如針孔的小血洞傷口，女事主擔心不已，趕往天水圍醫院求診，並報警處理。警方將案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，暫時無人被捕。

男子迎面碰撞女事主 邊道歉邊離開

事發昨晚約11時，女事主與友人在天恩路置富銀座商場吃糖水後，散步往天水圍公園，豈料行至兩期商場之間，殺出一名陌生男子，迎面撞向女事主，女事主感到被尖物剌到，嚇得驚叫，男子口裏說着「對唔住」，但腳步未有一刻停下，一名目擊者隨即上前稱：「佢係特登架！」友人一度誤以為女事主遭人非禮，欲喝停男子：「你做咩！」男子不僅未停下，更急步遠走，只多說了一句：「唔好意思！」

女事主手部受傷。（受訪者提供）

女事主外套及長袖衣物下 手臂驚現小血洞

友人心感錯愕，一度不知所措，隨後查看女事主身體情況，赫然發現她在外套及長袖衣物之下的手臂，竟然出現一個小血洞傷口。友人Yu震驚說：「嗰刻先知原來個男子唔係非禮佢，而係有啲尖嘢拮到佢手臂！穿透晒啲衫拮到佢！好擔心唔知畀咩拮到！」女事主其後在家人陪同下到天水圍醫院救診，雖然醫生稱感染病毒的機會低，但仍要進行數次檢驗，三個月後要再驗血。

女子疑於天水圍公園遭男子以尖物剌傷。（黃景洪攝）

狂徒年約20至30歲 身高約1.7米

Yu續稱，女事主今凌晨已報警，並隨探員返回現場案件重演。她指，狂徒為一個年約20至30歲的年青男子，身高約1.7米，事發時身穿外套、揹書包，手上拿着一個疑似機頂盒物體，由於事出突然加上現場街燈較少，未能看清狂徒的外表及衣着。Yu其後將事件訴諸網上，呼籲市民外出留意身邊的人。

街坊陳女士稱，對有拮針狂徒的出現感到擔心，會減少出夜街，「見到唔識嘅陌生人咪走，遠離佢。」

而街坊黃先生則指不太擔心，平時都會特別留意陌生人的出入，「我都唔畀佢企埋嚟。」黃先生亦認為，附近一帶的治安不錯，不時有警方巡邏。

警：暫列襲擊致造成實際身體傷害

警方發言人表示，今日（20日）凌晨約1時30分接獲一名姓陳女子報案，指她行經天瑞路一公園後發現手部受傷，懷疑曾被一名男子以尖銳物件襲擊。經初步調查，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害，交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。