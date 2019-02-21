【霧鎖九龍東】將軍澳如仙境　飛鵝山白濛濛　網民：望唔到對面

今早大霧籠罩九龍東區，窗外白濛濛一片，山頂幾乎伸手不見五指。今早（21日）本港天色陰暗，將軍澳區更被大霧籠罩，如仙境一片。有網民指由今早開始，濃霧已經包圍整個將軍澳區。由網上圖片可見，有網民拍攝窗外情況，難以看到對面樓情況，至早上十時許濃霧仍未散去。有不少網民留言指「乜都睇唔到」、「我完全望唔到」、「望出去好似裝晒磨沙玻璃咁！」

當中位於海旁的私人樓盤，將軍澳唐俊街28號「海天晉」，大廈的中層單位已被大霧籠罩。（黃偉民攝）

將軍澳區披上濃厚霧層

今早（21日）香港01記者到東九龍區了解，將軍澳區如仙境般，披上一層濃厚的霧，逾四十層高的樓宇被大霧「吞噬」。當中位於海旁的私人樓盤，將軍澳唐俊街28號「海天晉」，大廈的中層單位已被大霧籠罩。而數百米外的將軍澳港鐵站，亦幾乎看不見。另外，將軍澳工業村及港鐵調景嶺站上蓋建築，亦被大霧籠罩。

高樓消失雲霧間

至於飛鵝山亦被大霧籠罩，記者駛車上山亦需格外小心，由涼亭望向整個九龍區，高樓大廈消失在雲霧間。而西貢披上一層大霧，樹林消失在大霧間，駕駛人士駛經彎位時，並需減速需行；今早8時45分，天文台宣佈一股潮濕的海洋氣流，正為廣東沿岸帶來有霧的天氣。本港今早港內的能見度曾降至1000米以下，而橫欄島的能見度維持在100米左右。同時，天文台預料本港今日大致多雲，早晚潮濕有霧，日間短暫時間有陽光。稍後有幾陣驟雨。

今早（21日）本港天色陰暗，將軍澳區更被大霧籠罩。（網民Lo Ck上載至fb群組將軍澳）

大霧籠罩將軍澳 網民直擊大霧情況

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飛鵝山、西貢被大霧籠罩 駕駛者步步驚心