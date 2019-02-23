【「無牌」站長】總站大搜查　城巴僅兩站設褪車專員　工會批剝削

一名沒有巴士牌的城巴站長疑「捱義氣」褪車時失控撞毀巴士，被警方拘捕，據悉該名車長被城巴即時解僱。香港01巡視多個巴士總站，發現多個城巴站頭均由車長協助褪車，有站長表示公司會安排車長部分時間擔任「褪車專員」，但只會於個別總站及指定時段工作。工會指將會向公司反映爭取褪車專員「恆常化」，不應為省成本剝削車長。 城巴發言人指，公司會按營運需要，進行車務調動工作，負責員工必須持有有效巴士駕駛執照。

涉事站長入職逾十年 遭即時解僱

上周五（15日），一名54歲姓崔的城巴站長疑「捱義氣」褪車時，失控撞毀車尾及撞毀約兩米欄杆，及後涉「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。城巴發言人及後指，該名站長於1995年入職，持有駕駛執照，但未有申報持有駕駛巴士牌照。據消息指，該名站長已被即時解僱。

城巴職工會理事長許漢傑接受香港01訪問時表示，城巴站長主要負責站內調配班次及車輛，不需駕駛巴士，但部份持有巴士牌照的站長，有時會協助將巴士泊好。

54歲姓崔的城巴站長疑「捱義氣」褪車時失事，涉三罪被捕，其後遭到解僱。（鄧詠中攝）

同事未能聯絡被解僱車長

香港01記者於多個巴士站視察，當中包括事發的筲箕灣巴士總站、中環交易廣場總站及沙田第一城總站等。筲箕灣巴士總站一名城巴職員指，同事們至今仍未能聯絡涉事被解僱站長，但指站長一般不會協助褪車，因為車長每日經由公司安排駕駛一輛指定巴士，因此盡量不會由其他人開動巴士，除非有站長請求協助，其他車長才會幫忙，加上公司設有一名俗稱「拉車仔」的褪車專員，專門負責為巴士總站褪車。

城巴褪車專員僅「有限度服務」

交易廣場總站的城巴站長指，該站的確有專門負責褪車的車長，但他們一般只會於下午4至5時前來工作，雖然該時段並不繁忙，但那時不少職員需要離開用膳，因此需要專員協助調動車輛。站長又指，該名專員一般只會於站內其中一個站頭協助褪車，因該站頭包含3條巴士線，有時需要調動不同路線的巴士上前。沙田第一城總站有車長協助褪車，站長指自己不會褪車，否則如貪一時方便，有事時隨時因小失大，最多預早安排車輛位置，盡量避免擠塞。

城巴：按營運需要進行車務調動

城巴發言人指，公司會按營運需要，進行車務調動工作，負責員工必須持有有效巴士駕駛執照。據了解，總站站長如有巴士牌可以幫忙褪車，專門被調往站頭「拉車」的車長亦會協助調動巴士，他們會視乎營運情況於特定站頭或時間出動褪車或駕走車輛。

交易廣場總站的城巴站長指，有一名褪車專員專門負責褪車。（林振華攝）

工會：僅兩站設褪車專員 將爭取恆常化

城巴職工會理事長許漢傑表示，公司一向不容許無牌站長褪車，而據他了解，公司僅兩個站頭有「褪車專員」，相關專員是由不同車長開完第一轉車後，按公司編排到相關車站專門負責褪車，兩個站頭包括藍灣半島及交易廣場站，而且工作時段多為站頭較繁忙的時間。許漢傑指，將會向公司反映爭取褪車專員「恆常化」，褪車工作應由專員進行，不應「為咗慳成本」剝削車長，他表示車長編更緊密，班次間僅有約五分鐘休息時間，很多時候「捱義氣」替站長褪車，認為事件是「公司成個制度有缺陷造成問題」。

一名九巴車長指，公司不會安排站長褪車。（鄧詠中攝） 九巴司機：公司不會安排站長褪車 另外於九龍城巴士總站，一名負責褪車的九巴車長指，一日需要開三轉車，工時為12小時，開完一轉車後便會返回總站休息數小時，其間會協助褪車「執返靚啲車」，以作疏導站內交通，又認為褪車工作「唔辛苦」。他指此種做法已沿用多年，對於上周有城巴司機無牌褪車被捕感到驚訝，以前未有聽聞類似事件，亦不了解城巴方面的安排，但指九巴安排周詳，不會安排站長或未持有巴士牌的人士褪車，又指九巴不時會安排總務司機，由車廠到總站協助褪車。另外有業界人士指，九巴最近向站頭發出告示，提醒除車長及總務司機外，站長不要自行褪車。

九巴職員權益工會理事長李國華指，九巴褪車工作由廠務司機、後備車長等受權人士進行；廠務司機由車長晉升，主要車長負責日常各廠運車及廠務工作，亦會負責褪車。