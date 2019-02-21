【保安斃命】保安腳無力抽筋易跌倒　死者妹指屍體傷痕大兩眼瘀黑

最後更新日期：
+4
+3
+2
周三（20日）尖沙咀漆咸道27號海景大廈，一名50歲姓招男保安，於天台廁所內昏迷不醒，送院證實不治。據知，男事主額頭、眼、肩及腳部等受傷，加上天台多處留懷疑血迹，惹起警方懷疑，遂交由重案組探員調查。至今早（21日）事發的大廈天台已解封，天台已不見血迹，石磚地面有粉紅色油漬，以及大批裝修用工具，包括長梯、油漆筒及安全帽等。
妹認屍發現兄頭部重創 傷痕大兩眼瘀黑
死者妹妹與多名朋友今日帶同祭品，重返海景大廈天台路祭。招妹指，平日甚少與兄長見面，只以電話聯絡。豈料昨日竟傳來惡耗，她指警方懷疑其兄是自殘，但死因仍有待調查。惟她認為無可能性不大，因她到殮房認屍時發現其兄長頭部重創，傷痕大，兩眼瘀黑，所以懷疑其兄死因另有可疑，「我阿哥咁大隻，一個人搞佢唔掂㗎」。 她表示，其兄身無長物，平日穿着舊衣，人工也只得數千元，但卻經常借錢給人。她表示不清楚兄長近日有否與人結怨，而其兄死時身上財物仍在。 其後，她向隔壁溫莎大廈的住户詢問事發當晚的情況、是否聽到打鬥聲，惟該住户表示沒有。
死者的親友帶同祭品到場拜祭。 （鄧栢良攝）
大廈保安吳先生形容，當時招已滿頭鮮血，毫無反應。 （鄧栢良攝）
保安同事：死者腳有問題偶爾抽筋 行路「跛吓跛吓」
至於大廈保安吳先生則表示，昨早返回大廈更亭準備接更時，只見更亭放着去「往洗手間」的告示牌。但約20分鐘後，吳仍不見死者回來，覺得有可疑，遂乘電梯上天台尋人，豈料在天台廁所門外，見到招倒卧血泊中。他形容，當時招已滿頭鮮血，毫無反應。 吳指，死者去年尾才來做替更保安。他知道招有精神病，但平日行為正常，只是難以用完整句子表達意思，而且腳部有問題，偶爾會抽筋，行路會「跛吓跛吓」，所以不會巡樓，但未曾見過他跌倒。而死者生前亦經常借錢予人，但吳指招許多時都「收唔返數」。