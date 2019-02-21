【保安斃命】保安行動不便　死者妹妹：頭傷痕大兩眼瘀黑

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周三（20日）尖沙咀漆咸道27號海景大廈，一名50歲姓招男保安，於天台廁所內昏迷不醒，送院證實不治。據知，男事主額頭、眼、肩及腳部等受傷，加上天台多處留懷疑血迹，惹起警方懷疑，遂交由重案組探員調查。至今早（21日）事發的大廈天台已解封，天台已不見血迹，石磚地面有粉紅色油漬，以及大批裝修用工具，包括長梯、油漆筒及安全帽等。

妹認屍發現兄頭部重創 傷痕大兩眼瘀黑

死者妹妹與多名朋友今日帶同祭品，重返海景大廈天台路祭。招妹指，平日甚少與兄長見面，只以電話聯絡。豈料昨日竟傳來惡耗，她指警方懷疑其兄是自殘，但死因仍有待調查。惟她認為無可能性不大，因她到殮房認屍時發現其兄長頭部重創，傷痕大，兩眼瘀黑，所以懷疑其兄死因另有可疑，「我阿哥咁大隻，一個人搞佢唔掂㗎」。 她表示，其兄身無長物，平日穿着舊衣，人工也只得數千元，但卻經常借錢給人。她表示不清楚兄長近日有否與人結怨，而其兄死時身上財物仍在。 其後，她向隔壁溫莎大廈的住户詢問事發當晚的情況、是否聽到打鬥聲，惟該住户表示沒有。

死者的親友帶同祭品到場拜祭。 （鄧栢良攝）