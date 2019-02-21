【秘魯挾持】反恐特勤前主管教七招自救　反鎖扮無人　遇賊即示弱

秘魯東部豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica周二晚（19日）發生遊客遇劫及挾持事件，案中最少十名蒙面持槍匪徒闖入行劫及挾持逾40名美國及中國籍遊客，事件造成兩人死亡，多名旅客遭挾持。據了解，酒店內包括來自香港的旅行團，包括尊賞假期、捷旅假期兩個團共41人。 本港警方前反恐特勤隊主管的黎家智指，若遇上酒店挾持事件，應保持冷靜，反鎖自己於房間內，切勿輕易暴露位置；若不幸與匪徒正面交鋒，應立即抱頭投降「唔好作出無謂決定，令自己身處危險情況。」

有當地電視台播出酒店閉路電視片段，可見歹徒在酒店內搜索。（片段截圖） 反鎖房間內 營造無人環境 黎家智表示，若在酒店內遭挾持，應立即反鎖自己於房間內，由於房內有一定食水供應，足夠旅客逗留一段時間。進入房間後，可以利用梳化等物品堵塞門口，若賊人「爆門」進入亦可拖延一段時間；另外，若時間許可，人質亦可將房卡等連接房間電源的鑰匙拔掉，勿留下熱茶等留痕跡的物品，並躲於衣櫃及床下底，營造房內無人的環境，賊人見無人便有機會離開，「唔好過份緊張，唔好暴露自己位置。」 他又指，旅客應留意槍聲是否已停止，並小心查看窗外是否已有警察到場支援。在合適的時間，可用房內電話打到前枱查詢情況，但切勿立即說出房間號碼，以免暴露自己的身份，即便要到大堂集合時亦應找人陪同。 另外，旅客若於樓層遇上挾持事件，則可躲進洗手間內，因洗手間內有水及毛巾，若不幸遇上對方以煙冒攻擊，亦可以毛巾濕水，放在門隙等位置。

（特種安保安顧問公司智帥網頁圖片）

通訊軟件通報位置

黎家智又指，旅行團通常均會以通訊軟件設群組，旅行社有責任確保旅客安全，應與酒店方面保持緊密聯繫，若不幸於酒店遇上挾持事件，任何人得悉事件時，應即時以通訊軟件通知其他團友，導遊或領隊亦可於群組內發放即時訊息，安撫團友，各人亦應以軟件通報自己的位置。

抱頭跪下示弱 勿令對方感被挑戰

若不幸與賊人正面交鋒，黎指應立即跪下抱頭投降，並按照賊人的指示，不要作出任何無謂對話，以免對方感到被挑戰，亦切勿讓對方覺得自己會造成威脅，「唔好作出無謂決定，令自己身處危險情況。」他又指，在不熟悉當地人，以及未了解對方所擁有的武器情況下，赤手空拳等具威脅性動作反會令自己身處險境。

他提醒，選擇旅遊目的地時，應先了解相關國家的情況，例如罪案或恐襲數字，並衡量相關風險。