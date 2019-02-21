海關安排外籍人士放蛇　旺角破冒牌貨集團　檢3百萬假貨

數個月前，海關接獲舉報，指旺角通菜街有排檔專門向外籍遊客出售冒牌貨。經調查後，海關人員於昨(20日)日採取代號「春雷」的打假行動，突擊搜查5個位於通菜街的排檔，並掃蕩3個用作儲存倉庫的樓上單位及2個位於後巷的流動倉庫。行動中，海關共檢獲約5000件懷疑冒牌貨品，市值約3百萬元。

海關相信行動已瓦解一個活躍於旺角的冒牌貨集團，行動中拘捕3男3女，年齡介乎16至48歲，其中2人相信為集團首腦。被捕人士中3人為本地人，其餘皆為中國籍人士，當中16歲的疑犯於集團中負責「跑腿」工作。

海關版權及商標一般調查組指揮官譚佩英指，冒牌貨集團成員警覺性高，導致執法困難。（林振華攝）

海關版權及商標一般調查組指揮官譚佩英指，是次行動中由於冒牌貨集團以外籍遊客為目標，而且成員警覺性高，導致執法困難。人員數個月前接獲舉報後隨即展開調查，但集團成員只向外籍遊客兜售冒牌貨品，海關透過版權持有人的協助，請來外籍人士協助進行「放蛇」行動。指揮官譚佩英指，集團成員不在攤檔內展示假貨且分工仔細，以簡單英語向目標顧客兜售冒牌貨品，先以平板電腦向顧客展示商品，雙方議定價碼後，由「跑腿」到貨倉取貨，並將貨物交予負責收錢的第三者與顧客進行交易。

海關行動中檢獲包括手袋、銀包及絲巾等懷疑冒牌貨品，被假冒的對象包括有LV、GUCCI、BURBERRY、HERMES、VALENTINO、MONTBLANC等十多個品牌。個別貨品包裝與真貨十分相似，甚至備有層袋及紙盒包裝，人員並檢走3部平板電腦進行調查。懷疑冒牌貨品的售價約為300至4,000元，為正貨的十分一至五分一不等，以低價手法吸引目標顧客。