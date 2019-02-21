【強積金大盜】警揭詐騙集團偷資料假宣誓　提走受害人10多萬供款

警方破獲一個信用卡詐騙集團，拘捕四名男女，並首次揭發有騙徒假冒受害人身分宣誓提取強積金，一名中年男子損失十多萬元。警方指集團以「打荷包」及於信箱偷信的方法，盜取受害人的卡類及個人資料騙財，初步涉及80名市民，損失仍在調查中。

西區警區於上周接獲一間貿易公司報警，指有兩名男子於今年1月尾上門以支票購買打印機，後來發現支票無法兌現，兩男亦失去聯絡。警方調查後發現該批打印機具有列印信用卡、提款卡、回鄉證及其他證件的功能，並發現男子將打印機運到葵涌一間工廈，及有四名黨羽。警方於前日（19日）採取行動，於工廈內拘捕兩男一女年齡介乎28至30歲，及後再於將軍澳一住所拘捕一名34歲男子。

印卡機未尋回

警方於工廈單位內檢獲25張銀行提款卡及信用卡，100份屬於不同人士的月結單、22張個人證件包括身份證、回鄉證、車牌、3部電腦及一部打印機，另外又發現小量冰毒及吸食工具，但3部能列印信用卡等的打印機仍未尋回。

騙徒扮事主申永久離港 信箱取走強積金支票

西區警區刑事總督察孔潔霞指，有關集團涉嫌以「打荷包」及於信箱偷信的方法，盜取受害人的卡類及個人資料，其後以3個手法騙財，第一，為使用被盜信用卡購物或轉售圖利；第二，為用盜取得來的身份證明文件申請信用卡，再以現金透支方法取錢或購物；第三，亦是首次發現的手法，集團假冒受害人於其強積金戶口提取款項，存入假冒受害人的銀行戶口後再提取現金。據了解，該名受害人為一名年約40歲男子，早前被盜去銀包及電話，集團以其個人資料向強積金公司以書面申請永久離港，經過宣誓後強積金公司寄出約十多萬的支票到受害人戶口，騙徒再於受害人信箱取走支票，過程受害人全不知情。

未證明集團有製造假卡

孔潔霞指集團運作約一個月，不排除有更多人被捕，另外於檢獲的證物中發現屬於80名人士的信件及證件等個人資料，當中涉及的損失仍在調查中。西區重案組第二隊督察葉思朗，案中貿易公司損失值約4萬多元的3部機器，包括印卡片機、熨銀機及凸字機，有打印假卡的功能，但案中未有檢獲假卡，目前案中發現集團亦是用真卡行騙，因此暫時未有證據證明集團有製造假卡，但警方不排除其可能性。