【一女咬兩警】越南女銅鑼灣高買斷正　反抗「出口術」咬傷兩軍裝

一名手推行李篋女子，今(21日)晚上9時許，於銅鑼灣記利佐治街一所連鎖服飾店內涉嫌盜竊，被店內女職員發現喝止，女子疑事敗逃走，女職員於是尾隨追出店外，並高呼「有人偷野！」。適時有兩名軍裝警員於告士打道執勤，票控違泊車輛。警員聞訊循聲追趕，終截停涉案女子，其間女子情緒失控，反抗及掙扎，並張口咬傷兩名警員手指，女子最後被制服。

兩名警員手指受傷需要送院治理，其中一名警員右手中指被咬傷需要包紮治理。女疑犯涉三宗罪被捕，包括襲警、盜竊及非法入境被捕，被捕女子38歲越南籍，行竊時隨身帶同一個行李篋。警方在其行李篋內檢獲價值7500元衣物。警方調查後，今晚落案控告該女子一項盜竊及一項襲警罪，明日（23日）提控於東區裁判法院。

警方表示，被捕女子為外籍，38歲。21日晚上9時11分，警方接獲百德新街20號一店舖職員報案，指懷疑該名外籍女子，盜去衣物後逃去。警員其後在告士打道與記利佐治街交界截停該女子，惟她不合作及情緒激動，糾纏期間以口咬傷兩名警員的手，再用手打傷其中一名警員背部，兩警獲送往律敦治醫院治理。

經初步調查，涉案衣物約7,500元，警員在其行李箱內起回所有失物。該名外籍女子未能出示有效證件，涉嫌「盜竊」、「襲警」及「非法入境」被捕。案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。

