【嚴打黑工】入境處一連四日曙光行動　搗酒吧護老院拘14黑工僱主

入境處於今月18日至21日，一連四日在全港各區展開代號名為「曙光行動」的反非法勞工行動。行動中，共拘捕十名非法勞工，以及四名涉嫌聘用非法勞工的人士。入境處特遣隊人員搜查38個目標地點，包括酒吧、商業大廈、公司、護老院、工業大廈、按摩店、住宅大廈、餐廳、商鋪及菜檔，共拘捕十名非法勞工及四名涉案僱主。

七男三女黑工被捕

被捕的非法勞工為7男3女，年齡介乎25至57歲。當中兩名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為兩男兩女，他們年齡介乎37至75歲。發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆者同罪。

聘用非法勞工的僱主 須被判即時入獄

另外，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。上訴法庭對違反有關條例的罪行頒定判刑指引，以監禁十五個月作基準；另外，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁三年及罰款三十五萬元。高等法院曾就此頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。