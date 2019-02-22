訛稱以現金劵投資　11女被呃750萬　警拘詐騙集團8男女

警方搗破一個騙取受害人投資現金劵的詐騙集團，8男女被捕，警方指詐騙集團向受害人收取現金券，當中包括超市現金劵，訛稱存放短時間後可獲較高回報，又游說受害人以層壓式招攬其他受害人，11名女事主共被騙去近750萬。

訛稱存放現金券獲高回報

油尖警區重案組第一隊高級督察陳家瑩表示，涉事詐騙集團於2016年5月至2018年8月期間，向受害人聲稱提供收購現金券的投資計劃，將現金券交給集團存放約14至90日後，可獲得9至13百分比的回報。陳家瑩指，騙徒最初先向朋友間推銷，有受害人獲得回報後加大投資，又以層壓式招攬其他受害人以獲得額外7至11百分比佣金，至去年中起受害人發現無法收回利息及本金，與騙徒失去聯絡，方知受騙報警。

單一最大損失100萬

油尖警區重案組接手調查後鎖定多名人士，並於今日（22日）早上拘捕3男5女，年齡介乎33至66歲，當中包括主腦，警方相信已瓦解該個詐騙集團。陳家瑩表示，案件中並不存在所謂的投資計劃，受害人亦未有簽署過文件合約，只有交收時的手寫單據，11名受害人大部分為50至60多歲女士，她們均曾獲得一次成功交易，因而其後投放更多金錢，包括以信用卡簽賬或現金再購買更多現金劵，後期甚至有人投資現金，案件中單一最大損失的金額為100萬。警方呼籲市民如發現不知名、聲稱高回報的投資計劃，應提高警覺及仔細閱讀條款，又應查詢家人或可信人士意見。