【大懵遺21萬】21萬利是錢放Land Rover頂隨風逝　7男女執走19萬

一名男子上月尾於九龍塘將一袋準備用作封利是的21萬紙幣，放於其Land Rover車頂後，疑未有為意開車離開，其後懷疑該袋紙幣撒落路面被男女途人執走。據了解，事主開車駛至旺角窩打老道時該袋紙幣墮地散落，7名男女衝出馬路執走19萬，被尾隨車輛車Cam拍下，警方正追查7人下落。

上月31日晚上9時，一名35歲姓張男子報案指，於九龍塘延文禮士道38號一洋房，將一個裝有約21萬元現金的袋放在一輛私家車車頂，然後開車駛離，其間懷疑該筆現金撒落路面，並被人盜去。警方經初步調查後，案件列盜竊，交九龍城警區刑事調查隊跟進。暫時未有人被捕。

6男1女衝出馬路執錢

據了解，事主當日將Land Rover停泊於延文禮士道，其後帶同該袋準備用作封利是的21萬紙幣，放在車頂後上車駛離，其間未有為意該袋紙幣，至約1.5公里外的窩打老道時，該袋紙幣墮地散落，6男1女目睹天降「橫財」，隨即衝出馬路執走金錢，尾隨電單車司機目擊經過報警，惟警方到場已人去路空，僅發現約2萬元紙幣殘留路面。事主仍不以為意繼續前往尖沙咀，後來發現事件方報警。涉事白色Land Rover去年出廠，由一間科技公司登記。

警方呼籲任何人如就案件有任何資料提供，請致電36617967與調查人員聯絡。警方提醒市民，路不拾遺可能觸犯盜竊罪，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，觸犯盜竊罪最高可處監禁10年。