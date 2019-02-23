【馬路炸彈】車Cam狙擊　同一私家車旺角人前衝燈　屋苑直撞貨車

網上流傳兩段車Cam片，兩個地點、同一輛白色私家車，衝燈險撞人、盲衝撞貨車，瘋狂駕駛行為被網民大肆抨擊。其中一段影片中，私家車在旺角衝紅燈，當時行人過路處有數十名市民過馬路，該車直接駛過停車線，左邊乘客位車門突然打開，該車司機即踩油，扭過人群後駛走，不少途人紛紛停下腳步及閃避。另一影片中，同一車牌私家車在一屋苑的車路上，突然「盲樁樁」直衝，撞向正在下貨的貨車，剷上尾板及撞向車尾，險波及兩名正在搬梳化的工人。網民斥責司機危險駕駛，認為應立即將影片交予警方跟進，「唔係下次佢畀油打保齡就大鑊！」

私家車在旺角衝燈衝入人群。（網民Ka Tsun Tsui提供）

旺角人前衝燈，車Cam片段連環圖﹕

根據片段，事發時間疑為前日（21日）晚上9時許，一輛私家車沿彌敦道往尖沙嘴方向而行，駛至近始創中心對開的燈位時，該車加速及攔頭切入中線，當時行車交通燈已是紅燈，行人過路處已有數十名途人過馬路，惟私家車未有停在停車線前，只減速並繼續前行，有途人見狀即時停下腳步及後退。此時，私家車左邊車門疑被人打開，懷疑有人欲下車，司機立即踩油，私家車衝進人群，車身左右搖擺欲避開民眾，其後一支箭駛走。不少途人驚訝地目送私家車離開。拍攝影片的司機亦不禁大叫﹕「嘩，痴線！」司機亦向本網指，涉事私家車的車牌為「NB3xx0」。

私家車直撞貨車尾，兩名工人險過剃頭。(網上片段截圖)

屋苑直撞貨車，車Cam直擊連環圖﹕

衝上貨車尾板

有眼利網民則發現，上述車Cam片中的私家車，懷疑亦涉及另一宗車Cam拍下的交通意外。該段車Cam片段中，據記者現場視察，相信是沙田康林苑的車路。當時一輛貨車降下尾板，兩工人正在路中心搬運一個梳化，此時一輛同色系、車牌亦是「NB3xx0」私家車亮著車頭燈，突然駛至，竟與兩名工人擦身而過，再筆直地衝上貨車尾板，私家車車頭猛撞向貨車尾。

網民：下次佢畀油打保齡就大鑊

不少網民認為私家車司機的駕駛態度差，更可能是危險駕駛，認為應該盡快報警或致電1823舉報，「交畀交通部啦，唔係下次佢畀油打保齡就大鑊」。網民批評該名司機「一日之內兩條咁既片，個司機真係要捉去驗血夾驗腦！」該司機更差點危及途人及兩名工人的安全，「 點解個司機咁黐線，唔識停車嘅？」