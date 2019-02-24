【墮山黑點】私家車荃錦公路失事衝落山起火　司機頭部受傷

今日（24日）晚上約10時半，一輛私家車沿荃錦公路往大帽山方向行駛，及至扶輪公園附近，失控撞向山邊及衝落山坡，私家車起火焚燒，司機頭部受傷，自行爬出車廂。現場山邊火光熊熊，消防員接報到場，開一喉射水灌救。救護人員到場，將司機送往仁濟醫院治理。警方正調查車禍成因，據知有人報稱避狗肇禍。

警方指，男司機姓袁(27歲)，頭部受傷。現場消息稱，私家車轉右彎時，失控衝向路旁防撞欄，飛墮約20米高山坡下，繼而起火燃燒。在現場所見，上址草叢有一個斷了的車牌，但據知並非屬於今次意外的車輛；上址彎位曾經發生過多次衝落山車禍，相信該車牌是較早時的意外車輛遺下。至於今次起火的私家車，則已全車焚毀。

現場起火。（網上圖片）

消防到場開喉將火救熄，但仍有煙冒出。(陳永武攝)

涉事位置不止一次發生汽車衝落山意外，現場遺下上次車禍的汽車車牌。(陳永武攝)