【墮山黑點】私家車荃錦公路失事衝落山起火　司機頭部受傷

今日（24日）晚上約10時半，一輛私家車沿荃錦公路往大帽山方向行駛，及至扶輪公園附近，失控撞向山邊及衝落山坡，私家車起火焚燒，司機頭部受傷，自行爬出車廂。現場山邊火光熊熊，消防員接報到場，開一喉射水灌救。救護人員到場，將司機送往仁濟醫院治理。警方正調查車禍成因，據知有人報稱避狗肇禍。
警方指，男司機姓袁(27歲)，頭部受傷。現場消息稱，私家車轉右彎時，失控衝向路旁防撞欄，飛墮約20米高山坡下，繼而起火燃燒。在現場所見，上址草叢有一個斷了的車牌，但據知並非屬於今次意外的車輛；上址彎位曾經發生過多次衝落山車禍，相信該車牌是較早時的意外車輛遺下。至於今次起火的私家車，則已全車焚毀。
現場起火。（網上圖片）
消防到場開喉將火救熄，但仍有煙冒出。(陳永武攝)
涉事位置不止一次發生汽車衝落山意外，現場遺下上次車禍的汽車車牌。(陳永武攝)
每年至少一宗 2017年一年4宗
私家車2018年在同一位置自炒跌落20米山坡，損毀嚴重。（資料圖片）
去年11月，25歲姓馬司機駕駛一架藍色私家車，於下斜一個右彎位自炒撞燈柱及路牌，然後車輛跌落20米山坡。私家車需由吊臂車吊回路面。
2017年高達四宗墮山意外
2月一輛福士GOLF私家車失控撞上行人路，繼而剷上路邊鐵欄，飛起撞及一個彎位提示路牌，再全車翻滾跌落約20米下斜坡，大樹擋住去勢，31歲姓李男司機頭頸受輕傷。
4月一輛福特FIESTA私家車剷越左邊路邊草叢、撞欄及路牌，再飛墮約30米以下斜坡。車上三人受輕傷。
6月寶馬房車失控撞向左邊路壆，撞毀一個「轉右」急彎指示路牌，路旁鐵欄將房車擱住，車上兩名男子輕微擦傷。
10月一輛福士Scirroco私家車同於焚燬。司機聲稱因閃避狗隻，車輛失控撞向路旁鐵欄，騎上防撞欄後撞向路旁電燈柱停下，車頭機器起火，全車燒燬，幸無造成人命傷亡。