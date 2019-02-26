【攜眷追數】裝修大判拒出糧　二判攜妻女危坐天台　企圖點火自焚

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西貢大涌口路打蠔墩一村屋位置，兩男女與一名女童爬上村屋天台，並掛起橫額宣洩。（郭倩雯攝）
（郭倩雯攝）
今日（26日）早上約九時，西貢大涌口村一村屋位置，兩男女與一名女童爬上村屋天台，並掛起橫額宣洩。其間，男事主在身上淋潑不明液體，並企圖點火自焚。現場消息指，男事主為裝修工程二判，但工程後收不到款項，今晨遂帶同妻女到上址大判公司，企圖追回餘款。
談判專家天台游說
現場所見，男女事主與女童危坐屋頂邊緣，女童亦不時向地面觀看，有數名談判專家及探員游說，並查詢女事主是否需要食物及水，其後有人將外賣遞予女事主。而男事主時坐時企，其間在屋頂上邊行邊傾電話。警方正在現場調查，消防員亦在屋頂戒備。至早上11時許，女事主與女童在消防員陪同下，離開屋企返回地面。
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