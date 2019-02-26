【西環三屍】攬子女陪葬　兩年十宗　社工：一犧牲要犧牲所有嘢

西環西營盤西園發生的三屍命案，令人傷感。父母攬子女輕生的倫常悲劇近年不時發生，過去兩年已有十宗。最近一宗只在前日發生，將軍澳母疑勒斃23歲兒子後，服藥自殺不遂，母親曾表示自己患病，不想死後遺下兒子。過往曾發生的倫常慘案中，有僅5個月大的男嬰險死。華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄指，父母「帶埋仔女走」，除了不捨得，亦可能抱著「一犧牲就要犧牲所有嘢心態」，令對方或其他人不好過。

西營盤西園永翠閣昨日（25日）謀殺及自殺三屍命案，年僅40出頭的死者夫婦，疑因債台高築，攬7歲子同死。

根據社署過往的兒童死亡檢討報告，在2006及2007年，有11名兒童因遭受襲擊而喪生，當中有9宗的行兇者是已故兒童的父母，並發生在已故兒童的家中。在2008年及2009年死於襲擊的兒童有18人，有13宗的施襲者是已故兒童的父母， 3宗是親屬所為，在已故兒童家中發生的個案有16宗。在2010年及2011年共有12宗，當中有6宗被父母施襲，原因是各種家庭問題。在2012年及2013年，則有8名兒童死於襲擊，當中有7名兒童被父母襲擊，原因是涉事父母與配偶、前配偶的婚姻、關係出現問題等。

兒童都有生存權利

2017年8月9日，東涌逸東邨一名31歲女子，早上疑與五旬母親爭執後，透過短訊透露死念，幸好其母親及時報警。警員及消防員破門而入，女事主與2歲大女兒及5個月大兒子躺在床上，他們身旁有一盤燃燒的炭，幸三母子清醒無大礙。過去兩年，父母連同子女尋死事件最少有十宗，當中年紀最細僅為5個月大的男嬰。多年來社署都建議，無論事主在面對個人或家庭問題，或家人察覺到事主有壓力或精神健康問題的跡象，應盡早尋求專業協助，強調兒童本身擁有生存權利，沒有人、甚至父母都無權奪去兒童的生命，提醒父母在處理涉及雙方關係的問題及衝突時，不應把子女當作談判籌碼。華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄指，父母「帶埋仔女走」，除了不捨得，亦可能抱著「一犧牲就要犧牲所有野心態」，令對方或其他人不好過。

2018年8月7日，44歲單親媽媽因感情問題，在大角嘴亮賢居住所與7歲女兒燒炭同告不治。（資料圖片） 當局者迷 冀家人適切介入 尋死的人生前通常都會有預兆，就像這次事主都在社交網路上亦有透露很累。梁建雄指，很多情況都有「不用死」的辦法，「好多時候事主根本唔知實際出路」，家人適切的介入或能協助事主解決問題。「這些人都儲了很多、很久負面情緒才會尋死，稍微有外人介入講下已經不同。」他又指，欠債、婚外情、「過唔過到果關」，只要留條命「冇野解決唔到」，「欠債可以破產、愛錯左咪唔愛，所有嘢可以重新黎過。」他又指，年幼兒童面對家長企圖自殺，沒有太多事情可以做，最直接的方法是報警或致電家人，「當然都試過有小朋友勸番媽媽唔好死。」