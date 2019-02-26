【港鐵激戰】長沙灣眼鏡男揮拳打中年漢　九龍塘站夫婦與男子爭執

動口不動手，一旦動手，齊齊惹官非。港鐵今傍晚一小時內發生兩宗打架案！長沙灣站兩乘客因身體碰撞問題，在月台互相指罵，大打出手，網上影片可見，一名眼鏡男突趨前，一記重拳「啪」一聲擊中中年漢的臉部，中年漢被打至上身向後傾，立即以手掩左眼。兩人最終雙雙涉嫌在公眾地方打架被捕，送院治理。約40分鐘後，九龍塘站車廂內，一對夫婦因座位問題，與另一名男乘客爭執，疑有人曾動手打人，警方到場調查後改列作糾紛處理。

兩名男子情緒激動，被旁人拉開勸阻。(Galvin Tsui上傳至香港突發事故報料區)

長沙灣站 身體碰撞問題打架

事發於今（26日）傍晚6時15分，網上片段可見，一名眼鏡男與一名中年漢因事發生爭執，港鐵多名職員到場，其他乘客嘗試兩男分開。此時，中年漢質問﹕「你有冇打中我先？」眼鏡男情緒激動，一記右拳打向中年漢的臉部，傳出「啪」的一聲。中年漢被打中後，整個人後退了一步。有網民指眼鏡男其後欲離開，被港鐵職員阻止。

有網民懷疑目擊事件，指事件源於眼鏡男在扶手電梯前疑爆粗罵人，中年漢追出並將眼鏡男推落電梯，相信車站內的閉路電視已拍下雙方爭執及動手的情況。

中年漢疑曾在電梯推跌眼鏡男

港鐵發言人指出，事發時有乘客通知客務中心，指兩名乘客在由大堂前往月台扶手電梯上爭執，職員到場了解，發現兩人在月台上爭執，隨即通知車務控制中心報警，並阻止兩人的行為。警方接手處理事件，受傷乘客由救護車送院。列車及車站運作不受影響。發言人續指，其中一人在發生爭執的扶手電梯中跌倒，職員遂停止扶手梯的運作，並安排承辦商檢查後，證實扶手電梯運作正常，現已重新開放。

警方於傍晚6時15分，接獲有人在長沙灣站月台因身體碰撞問題打架，警方到場後發現一名姓陳36歲男子及一名58歲姓林（音譯）男子，以涉嫌在公眾地方打架將他們拘捕。兩人俱受傷，由救護車送往明愛醫院治理。

一對夫婦因座位問題與另一名男子爭執。(Sean_Gallagher上傳至‎香港突發事故報料區)

九龍塘站 座位問題釀爭執

不足一小時後，傍晚6時58分，東鐵線往紅磡方向的列車車廂內，亦懷疑有人打架，網民指當時他在車廂內，聽到有人問﹕「有冇人報警？」隨即聽到車廂廣播，有港鐵職員查問發生什麼事，才知道有人打架。網民的照片可見，港鐵職員到場處理事件，一名男子按著左後腦，由另一名女子攙扶離開車廂。

警方指出，東鐵線九龍塘站車廂內，一對夫婦與一名男子因座位問題發生爭執，警員到場調查後，將案件列作糾紛處理，該名男子報稱不適，由救護車送院。據悉，雙方皆願意簽簿不作追究，故列作糾紛處理。

有網民指港鐵內發生打架事件已見怪不怪，「（港鐵）人多車少，推推撞撞繼而動武已經係常見。」亦有人笑指是「地鐵散打王盃決賽」，建議舉辦港鐵巡迴賽，全港放假一日自由參賽，甚至提議「每個站要加建擂台。」