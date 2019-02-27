【打擊白牌車】交通警放蛇拘四司機　四車另涉非法改裝被扣

4車被扣查。(警方提供圖片)

警方新界南總區交通部特遣隊根據線報及經調查後，昨日（26日）上午約10時，在新界南警區內進行打擊非法駕駛汽車作出租用途的執法行動。警方派員喬裝乘客，租用3輛私家車，分別由葵涌邨前往機場暢達路，由荃灣一間酒店前往機場航展道、及由葵涌前往機場東岸路；3名司機分別收取車費約2,300元，約1,200元及約1,800元。另外，警方亦派員喬裝乘客，以約100元租用一輛輕型貨車由火炭前往荃灣。當抵達目的地時，人員隨即表露身份。

4名年齡介乎26至48歲的本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」被捕，4名被捕男子現已獲准保釋候查，須於三月下旬向警方報到。另外，4輛車均懷疑被非法改裝，涉嫌違反「道路交通（車輛結構及保養）條例」，有關車輛已被扣查作進一步檢驗。

警方發言人強調，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。根據《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。

警方重申，由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。而有關涉案私家車車主，亦須要負上刑事責任。