【將軍澳母殺子案】連登仔助尋親免葬公墓　好友：家人已辦喪禮中

死者的友人在連登開POST助尋親屬。 本月23日(上周六)晚上10時半，23歲青年黎裕帆被發現在將軍澳善明邨寓所身亡，他當時倒斃於沙發上，頸上有勒痕，身上被蓋上了被及放上了羽毛球拍。其55歲母親事後被捕，警方初步懷疑有人將藥物混入湯水讓兒子飲用，再將其勒斃。55歲被捕母親，事後被送往青山醫院接受治理。警方已落案起訴該名55歲姓趙女子一項謀殺罪，並於前日(26日)提堂。被捕女子隨後被轉介至設有青山醫院扣押。 死者黎裕帆年僅23歲，生長在單親家庭。其友人昨日(27日)早上10時許，在網上討論區「連登」出post，希望能代死者尋找親屬出席其喪禮。

我係死者朋友 開post係想揾返死者既親屬. 如今在區議員的協助下 我們可以為帆舉辦喪禮 讓帆入土為安 因死者母親在青山醫院留醫無法從口中得知親屬 的聯絡方法.希望藉著此post可以聯絡到死者親屬. 希望親屬能前來送死者最後一程 死者朋友

不少連登仔見狀立即「幫推」，有網民提問指「點解係朋友幫佢搞身後事，而唔係死者親屬搞？」，該名友人則回覆解釋：「帆係單親家庭，母親正在青山留醫，聯絡唔到死者親屬。」他續在其他留言下透露：「佢(母親)係有病，擔心自己走左留低個仔會好慘，所以落毒想同仔一齊死，但係帆已經23歲有能力照顧自己。最近準備考羽毛球教練牌，仲有女朋友生活過得好地地。」

有網民關心「夠唔夠錢搞？」，該友人則指「夠，有區議員幫手。」

「宜家係想揾返死者親屬，如果揾唔到，帆就要去沙嶺。」 死者朋友

有網民見狀回應「老實地說，新聞報紙都報導晒，如果係親戚都會知，想唔想幫手又係另外一回事。」沙嶺，指的是沙嶺公墓，設於新界文錦渡近邊境，是香港政府用作下葬無人認領的屍體的墓地，墓碑上沒有先人姓名相片，只會寫有編號。

及至昨日下午4時許，經歷了10多頁的推POST後，樓主終於報捷：「帆既兩個表哥已經聯絡左我，唔該嗮咁多位連登巴打幫手推post。連登有愛。」其他連登仔對其義舉大為感動：「佢有你呢個朋友都算係不幸中既大幸!」

朋友對死訊感震驚

死者朋友向記者表示，死者兩名表哥已聯絡他，其家人已辦理認屍手續，會為阿帆辦喪禮。二人相識多年為中學同學，他形容死者為人好動、活潑，熱愛運動，對其離世消息感到震驚，「上星期先一齊食飯，估唔到今個星期就出事」。死者曾向友人透露，其母親有意回內地休養，想邀請朋友們到家中寄宿。