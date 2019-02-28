【電梯意外】扶手梯割腳後未即時按停？港鐵、乘客各執一詞

港鐵牛頭角站發生罕見意外，一條固定扶手梯旁板的鐵片突然彈出，因凸出部份離地數吋，乘客難以即時察覺，導致9名乘客腳部鎅傷。有受傷乘客指港鐵職員事發數分鐘後才按停扶手梯，惟港鐵車務總管卻指已即時按停。電梯工會指遇上緊急情況，任何人都可按停扶手梯，但由於必然引起震盪，按停前宜先高呼叫「大家小心！」

港鐵車務總監表示涉事扶手梯在開站前有作例行檢查。（蔡正邦攝） 港鐵牛頭角站扶手梯機件損毀，9名乘客腳傷需要送院。港鐵公司車務營運總管鄭群興表示，承辦商昨晚為扶手梯進行正常維修，開站前亦檢查過運作正常，未見有部件彈出，已安排承辦商檢查及了解。他稱車站職員了解事件後即時按停扶手梯，並即時叫救護車，再三對受傷乘客表示歉意。不過傷者陳先生卻指，當時車站職員忙於照顧傷者，同時需要時間從上層月台「截龍」，未能即時按停扶手梯，大概數分鐘後才能停止扶手梯運作。 香港電梯業總工會理事長謝景華認為遇上乘客受傷的情況，任何人都可以即時按停扶手梯。不過按停扶手梯必然會造成乘客向前後傾的情況，所以按停時宜作一個姿勢，或者大叫「大家小心！」以作提醒。日常使用時，要留意勿站近黃色線，並且緊握扶手。

港鐵公司車務營運總管鄭群興交代意外經過，今早約9時港鐵牛頭角車站觀塘線由用台下行往大堂的扶手梯，右邊旁板一條6吋長部件伸出，觸及乘客腳部，導致9名乘客腳傷，職員即時叫救護車將傷者送院治理。他表示承辦商「通力」昨晚為扶手梯作正常維修，但沒檢查部件突出的位置，開站前檢查過運作正常。肇事位置有閉路電視覆蓋，初步發現有部件割傷乘客腳部，會對同類型的電梯作出檢查。

他表示暫時未證實是否因乘客物品勾出部件。他補充站內本有三部扶手梯，兩部向上一部向下，昨晚經檢查後其中一部需要跟進，於是今早只剩兩部分向上和向下的扶手梯。但受事件影響，該部需要跟進的扶手梯，經檢查後可作樓梯使用。