【欠債尋死】中產借貸投資失利　明愛：五成求助者欠債60萬

本港一周內揭發兩宗燒炭自殺案，兩個家庭疑因負下巨債尋死，一共斷送五條人命，當中包括一名7歲男童。明愛向晴軒危機專線及教育中心的債務及理財輔導服務近日指出，2018年全年總共處理5507宗求助個案，當中已婚人士的求助個案有725個，其中因投資失利而求助的佔5%，約38宗個案，對比2017年的70宗個案，大減45%。而今年首兩個月，同類求助個案有10宗。

六成因投資失利而求助的已婚人士均擁有副學士或以上的學歷，擁大學學位的更有26%。 （明愛提供）

六成已婚求助者為年輕高學歷人士

明愛向晴軒危機專線統計去年數字，六成因投資失利而求助的已婚人士均擁有副學士或以上的學歷，擁大學學位的更有26%。這些求助人士中，有五成為40歲以下的年輕人士，61%求助者婚齡只有10年或以下。

借貸投資高風險產品失手 近六成求助者欠債至少60萬

明愛向晴軒危機專線估計，這類求助人因面對結婚、養育子女或因租住單位未能置業等種種問題，故投資高風險產品，例如期權等，希望搵快錢累積儲蓄及增加收入。由於他們學歷高、收入不俗，屬中產人士，故對自己的判斷有信心，所以借貸投資以小搏大，以賺取更多回報，所以一旦失手欠債的金額亦大。六成求助個案中欠債至少60萬港元，四分一欠債高達100萬元。

九成求助個案中欠債至少40萬港元。 （明愛提供）

理財輔導熱線去年處理1375個家屬來電求助

明愛指，過往不少人得知有家庭成員有債務問題，都顯得不知所措，他們的反應容易令欠債家人陷入死胡同而變得無助。去年明愛債務及理財輔導熱線便處理1375個家屬來電，了解一般處理債務的方法。明愛建議，如有家庭成員因債務問題而情緒困擾，家人應關心而不是埋怨，了解欠債家人借貸原因及情況，並考慮與專業人士及有提供債務輔導服務的機構商量後，才決定是否為債務人還款