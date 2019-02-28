【假證Book場】涉案聯賽達二百球隊　報名費過萬　急刪Fb取消賽事

有集團涉嫌以舉辦業餘足球聯賽為名，收取球員身份證資料製作假身份證，申請康體通戶口向康文署訂場，獲利超過100萬，警方拘捕四名集團骨幹成員。其中一個由涉案集團舉辦的聯賽，參賽的本地業餘球隊超過200隊，其網頁指一季報名費需過萬元。惟網頁最近發通告，指由昨日起至下月賽事因有急事需要取消，另外聯賽Facebook亦已關閉。

警方拘捕四人涉收取球員身份證資料製作假身份證，申請康體通租場後獲利超過一百萬。（黃偉民攝）

CJ7人足球聯賽網頁上張貼比賽的賽程及過往賽事的紀錄，參賽球隊多達200隊。（網貢截圖）

超過200隊參賽

其中一個由涉案集團舉辦的聯賽「CJ7人足球聯賽」，舉辦包括平日聯賽、週末聯賽及草地聯賽等20多個賽事，其網頁上亦有張貼比賽的賽程及過往賽事的紀錄，當中有參與球賽的本地業餘球賽超過200隊，而網頁中「認可場地」一欄亦包括近90個港九新界的康文署場地，包括大坑東遊樂場、深水埗運動場、保安道遊樂場、慈雲山村中史遊樂場等。

一季收11000報名費

根據該聯賽今年度的草地足球聯賽報名表格，報名參加聯賽的費用為11000元，每個球季20至22場賽事，費用包括場地及拍片服務。聯賽亦有設立Youtube頻道，上載多段過去拍攝足球賽事的片段，頻道指提供高清攝錄服務供隨時重溫，又註明「助你賽前分析，戰隊制定，賽後檢討，玩得更專業」。

聯賽關Fb 稱急事取消3月賽事

惟網頁最近發通告，指昨（27日）今（28日）兩日及3月的賽事因有急事需要取消。記者致電聯賽聯絡人惟無人接聽，另外「CJ7人足球聯賽」的Facebook亦已關閉。