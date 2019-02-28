【港鐵扒手】警破智利扒手黨　扮咳𠝹袋盜23歲女13萬

警方搗破一個智利來港的扒手集團，拘捕5名男子，檢回30萬賊贓。

灣仔區重案組第二隊高級督察陳孟豪指，警方接報一名23歲女子早前於找換店用人民幣兌港幣後，將30萬港幣放於膠袋後乘搭港鐵，至銅鑼灣站時一名外籍男子於事主身旁咳嗽，令事主注意力分散，男子其後離開車廂會合另一名外籍男子，事主隨後發現自己的膠袋被割開，當中13萬現金不翼而飛。警方翻查閉路電視，發現2名外籍男子於事主兌錢時已於附近出現，相信涉案人為扒手集團。

5男智利來港聲稱旅遊

鐵路警區特遣隊及港島總區情報組調查後鎖定目標，昨（27日）因會展舉行珠寶展覽，警方相信匪徒有機會再犯案，於是進行部署，發現集團其中四人果然於會展出現，警方當場捕一名成員，檢回現場一參展商被盜的手提包，另外三人逃去。警方再兵分兩路於尖沙咀梳士巴利道對開及北角英皇道拘捕4名成員，搜獲大量現金外幣及金器，總值30萬港元。被捕人均為智利男子，介乎26至50歲，於上月30日至本月16日期間來港聲稱旅遊。

警方呼籲市民於人多擠迫的地方，帶大量現金或於銀行、找換店取錢時應提高警覺，避免成為扒手目標。警方亦正追緝一名於會展逃去的外籍男疑人，年約35至39歲，肥身材，案發時身穿粉紅色上衣、黑色長褲及戴米色帽。